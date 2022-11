[En Vivo] Panamá vs. Qatar: ¿cómo ver el duelo amistoso internacional 2022?

Panamá vs Qatar juegan EN VIVO este sábado 5 de noviembre desde las 12.00 p. m. (hora peruana) en un encuentro amistoso internacional previo al Mundial Qatar 2022. Este duelo se disputará en el Marbella Football Center y será transmitido por la señal de Star Plus.

Panamá vs. Qatar: ficha del partido

Partido Panamá vs. Qatar ¿Cuándo juegan? Sábado 5 de noviembre ¿A qué hora juega? 12.00 p. m. ¿Dónde juegan? Marbella Football Center ¿Cómo ver? Star Plus

Panamá vs. Qatar: posibles alineaciones

Panamá: Mejía; Peralta, Machado, Davis, Palacios; Griffith, Godoy, Yanis, Camargo; Aguilar, Torres

Qatar: Al Sheeb; Hassan, Al-Rawi, Khoukhi; Madibo, Al-Haydos, Boudiaf, Hatem; Ali, Muntari, Afif.

¿A qué hora juegan Panamá vs. Qatar?

Perú: 12.00 p. m.

Colombia: 12.00 p. m.

Ecuador: 12.00 p. m.

México: 12.00 p. m.

Bolivia: 1.00 p. m.

Venezuela: 1.00 p. m.

Argentina: 2.00 p. m.

Brasil: 2.00 p. m.

Chile: 2.00 p. m.

Paraguay: 2.00 p. m.

Uruguay: 2.00 p. m.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Panamá vs. Qatar?

Para acceder a Star Plus y ver el Panamá vs. Qatar, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones a fin de que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Cómo ver Panamá vs. Qatar ONLINE GRATIS?

Si deseas ver Panamá vs. Qatar de manera ONLINE GRATIS, puedes hacerlo a través de la transmisión EN VIVO de La República Deportes, que transmitirá EN DIRECTO el minuto a minuto, estadísticas, alineaciones, todos los goles y mucho más.

¿Dónde juegan Panamá vs. Qatar?

El encuentro entre Panamá vs. Qatar se disputará en el Marbella Football Center, ubicado en España.