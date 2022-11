‘Puma’ Carranza acusa a Alianza de no apoyar a Juan Reynoso: “Lloran para todo”

Hace algunos días, Juan Reynoso, técnico de la selección peruana, se refirió al hecho de no haber podido asistir a los entrenamientos de Alianza Lima. Ante ello, José Luis ‘Puma’ Carranza, exfutbolista de Universitario, criticó al cuadro blanquiazul por, supuestamente, no apoyar al ‘Cabezón’.

“Todos los equipos deben darle su apoyo. Lamentable, cuando hay un equipo que vive de resentimiento... porque eso perjudica a los jugadores. Es un resentimiento que tienen ellos, como siempre ha sido. Lloran para todo”, declaró para Best Cable.

Además, el exvolante acusó al club íntimo de no jugar limpio en la Liga 1. “El fútbol se tiene que jugar limpio, es un deporte. No cuando ellos quieren jugar, a la hora que quieren y ponen a los árbitros que quieren. Eso no es así”, manifestó.

PUEDES VER: FBC Melgar buscaría contratar a jugador de la selección peruana para reemplazar a Paolo Reyna

Bellina explicó la razón por la cual Reynoso no ha visitado a Alianza Lima

Hace algunos días, el gerente deportivo de Alianza Lima, José Bellina, explicó la razón por la que Juan Reynoso no ha podido asistir a las prácticas del club íntimo.