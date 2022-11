¡Inicia la revolución! Universitario oficializó la salida de Federico Alonso tras 3 temporadas

Universitario de Deportes anunció la salida de Federico Alonso tras tres temporadas en el club. Con una publicación en sus redes sociales, el cuadro crema agradeció al central uruguayo por su aporte en el equipo y le deseó éxitos en su siguiente reto profesional.

“Gracias y muchos éxitos, ‘Fede’”, se lee en el Twitter del conjunto merengue. Si bien el jugador fue muy criticado en el último año, los aficionados de la ‘U’ reconocieron el esfuerzo del defensa , es por ello que en el post hay mensajes muy amenos.

“Mucha suerte, Federico Alonso. Eres un gran profesional. Lástima que las cosas no se dieron como se esperaba”, “Gracias, Alonso, por todo lo que hiciste en Universitario de Deportes. Siempre recordaré ese 2020″, “Me quedo con el ‘Fede’ Alonso del 2020 y su profesionalismo. Éxitos en tu futuro”, son algunos de los comentarios hacia él.

La 'U' despide a Alonso. Foto: Universitario/Twitter

Alonso se adelantó a la ‘U’

Durante la noche del último miércoles 2 de noviembre, el uruguayo publicó un sentido mensaje de despedida en su cuenta de Instagram.

“Agradezco a todo el pueblo crema y un país que me abrió las puertas durante estos tres años. Con aciertos y errores, pero con la conciencia tranquila de que dejé lo mejor de mí cada día. He podido disfrutar el mundo crema, el cual me sorprendió siempre en cada lugar. Voy a estar siempre agradecido a mis compañeros, funcionarios, hinchas y mi familia por su apoyo incondicional. Gracias”, escribió el zaguero en su perfil de dicha red social.

Publicación de Federico Alonso. Foto: Federico Alonso/Instagram

Los números de Federico Alonso en Universitario

En tres temporadas con la escuadra estudiantil, Alonso disputó 6.187 minutos en 73 encuentros con Universitario entre Liga 1, Copa Bicentenario y la Copa Libertadores. En total, el defensa anotó siete goles, brindó una asistencia, recibió 29 amarillas y fue expulsado una vez.