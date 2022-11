¿A qué hora ver Philadelphia Phillies vs. Houston Astros EN VIVO vía ESPN 2 por Serie Mundial?

Philadelphia Phillies vs. Houston Astros EN VIVO se enfrentan desde las 6.03 p. m. (hora de México) y 7.03 p. m. (hora peruana), por el Juego 5 de la Serie Mundial MLB 2022. El escenario del duelo será el Citizens Bank Park y la transmisión estará a cargo de ESPN 2 (Sudamérica) y Star Plus (streaming). Para que no te pierdas este compromiso, sigue la cobertura ONLINE de La República Deportes, con el marcador actualizado en cada entrada y el resultado final.

Philadelphia Phillies vs. Houston Astros: ficha del partido

Partido Philadelphia Phillies vs. Houston Astros ¿Cuándo juegan? Hoy, jueves 3 de noviembre ¿A qué hora? 6.03 p. m. (México), 7.03 p. m. (Perú) ¿Dónde? Citizens Bank Park ¿En qué canal? ESPN 2

No se sacan ventaja. Cuando la oportunidad era inmejorable para que Phillies se ponga 3-1 arriba, Astros se reivindicó de la humillante última derrota y sacó un triunfazo de visita que le permite igualar la serie por 2-2 y forzar, cuando menos, un sexto juego.

Con la victoria por 5-0, el campeón de la Liga Americana logró emparejar la cuenta ante el monarca de la Liga Nacional. La jugada destacada del encuentro fue el no-hitter del lanzador Cristian Javier para el equipo tejano, el primero en un clásico de otoño.

¿A qué hora juegan Philadelphia Phillies vs. Houston Astros?

México (centro): 6.03 p. m.

Colombia: 7.03 p. m.

Ecuador: 7.03 p. m.

Perú: 7.03 p. m.

Bolivia: 8.03 p. m.

Venezuela: 8.03 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 8.03 p. m.

Argentina: 9.03 p. m.

Brasil: 9.03 p. m.

Chile: 9.03 p. m.

Paraguay: 9.03 p. m.

Uruguay: 9.03 p. m.

España: 1.03 a. m. (viernes 4).

¿Qué canal transmite Philadelphia Phillies vs. Houston Astros?

Argentina: ESPN 2

Bolivia: ESPN 2

Chile: ESPN 2

Colombia: ESPN 2

Ecuador: ESPN 2

México: ESPN, Fox Sports, Fox Sports Premium

Paraguay: ESPN 2

Perú: ESPN 2

Uruguay; ESPN 2

Venezuela: ESPN 2

Estados Unidos: Fox, Fox Deportes.

¿Dónde ver Philadelphia Phillies vs. Houston Astros vía ESPN 2?

DirecTV

Argentina: 622 (SD) y 1622 (HD)

Colombia: 622 (SD) y 1622 (HD)

Ecuador: 622 (SD) y 1622 (HD)

Perú: 622 (SD) y 1622 (HD)

Uruguay: 622 (SD) y 1622 (HD).

Movistar TV

Colombia: 486 (SD) y 886 (HD)

Perú (satélite): 486 (SD) y 886 (HD)

Perú (cable): 506 (SD) y 741 (HD)

Venezuela: 485 (SD).

Claro TV

Ecuador: 90 (SD) y 590 (HD)

Colombia (cable): 510 (SD) y 1510 (HD)

Perú (cable): 64 (SD) y 521 (HD).

Tigo

Colombia: 26 (SD) y 246 (HD)

Bolivia (cable): 510 (SD) y 702 (HD)

Paraguay: 104.

Simple TV

Venezuela: 622 (SD) y 1622 (HD).

¿Cómo ver Philadelphia Phillies vs. Houston Astros ONLINE?

Para que no te pierdas el Philadelphia Phillies vs. Houston Astros por internet, sintoniza el servicio de streaming Star Plus, que incluye, a través de su señal, los duelos de esta Serie Mundial 2022 televisados por los canales de la cadena ESPN. Si no tienes cómo acceder al mismo, también puedes informarte acerca del juego desde La República Deportes.

Historial reciente de Philadelphia Phillies vs. Houston Astros

Houston Astros 5-0 Philadelphia Phillies | 02.11.22

Philadelphia Phillies 7-0 Houston Astros | 01.11.22

Houston Astros 5-2 Philadelphia Phillies | 29.10.22

Houston Astros 5-6 Philadelphia Phillies | 28.10.22

Houston Astros 3-2 Philadelphia Phillies | 05.10.22.

Estadio de Philadelphia Phillies vs. Houston Astros

El Citizens Bank Park, estadio con capacidad para más de 43.000 espectadores ubicado en la ciudad de Filadelfia, será la sede de este quinto juego.