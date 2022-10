Philadelphia Phillies vs. Houston Astros: ¿a qué hora y dónde ver la Serie Mundial MLB 2022?

Ver Philadelphia Phillies vs. Houston Astros este sábado 29 de octubre por el juego 2 de la Serie Mundial MLB 2022. El duelo de béisbol comenzará a las 7.03 p. m. (hora peruana) y se disputará en el Minute Maid Park de Texas.

El choque contará con la TRANSMISIÓN EN VIVO Y EN DIRECTO por la señal de Star Plus. Además, este y otros partidos de hoy tendrán una cobertura GRATIS ONLINE en la web de La República Deportes.

Philadelphia Phillies vs. Houston Astros: ficha del partido

Juego 2 Philadelphia Phillies vs. Houston Astros ¿Cuándo juegan? HOY 29 de octubre ¿A qué hora? 7.03 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Minute Maid Park ¿En qué canal ver? Star Plus

¿A qué hora juegan Philadelphia Phillies vs. Houston Astros?

El Philadelphia Phillies vs. Houston Astros se llevará a cabo este sábado 29 de octubre. Conoce el horario según tu zona geográfica:

Perú, Colombia, Ecuador, México: 7.03 p. m.

Bolivia, Venezuela: 8.03 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 9.03 p. m.

¿Qué canal transmite Philadelphia Phillies vs. Houston Astros?

El partido entre Philadelphia Phillies vs. Houston Astros contará con transmisión EN VIVO Y EN DIRECTO por la señal de Star Plus.

¿Cómo Philadelphia Phillies vs. Houston Astros ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Philadelphia Phillies vs. Houston Astros por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que accederás a toda la programación de los eventos deportivos. En caso de que no logres ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Dónde jugarán Philadelphia Phillies vs. Houston Astros?

El recinto que albergará el Philadelphia Phillies vs. Houston Astros será el Minute Maid Park de Houston, Texas. El complejo fue inaugurado el 30 de marzo del 2000 y cuenta con capacidad para albergar a 41.168 espectadores.