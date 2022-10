¿Qué fue de ‘Billy’ Rodas, jugador que brilló en Perú y fue considerado mejor que Messi?

Los caminos de la vida. Cuando Lionel Messi dejó Newell’s Old Boys, el entonces presidente Eduardo López se mostró muy tranquilo. El mandamás del conjunto rosarino consideraba que un talentoso Gustavo Rodas sería el encargado de brillar en la institución y todo presagiaba que se convertiría en uno de los mejores jugadores del balompié argentino.

“No hay problema, que se vaya Messi, aquí se queda el mejor: Gustavo Rodas”, remarcó el exdirectivo ‘leproso’ hace algunos años en diálogo con Sphera Sports.

Gustavo Rodas jugó por León de Huánuco y César Vallejo en Perú. Foto: Newell's.

En un inicio todos los pronósticos se cumplían: ‘Billy’ marcó su primer gol en su debut, con solo 16 años, y luego se obtuvo un Sudamericano Sub-17 con la selección argentina. Sin embargo, el joven proyecto fue perdiendo protagonismo y tuvo que buscar otros rumbos.

El exitoso paso de Rodas por el fútbol peruano

Tras su intrascendente paso por varios equipos del continente, el atacante llegó a las filas del Bolognesi en el 2008 y, dos años más tarde, firmaría por el León de Huánuco. Bajo las órdenes de Franco Navarro logró mostrar su mejor versión y consiguió el subcampeonato del Torneo Descentralizado de Perú en el 2010 —cayeron en la final ante la Universidad San Martín—.

Su rendimiento no pasó desapercibido y logró migrar a escuadras de Ecuador, China, Argentina y Bolivia; no obstante, su nivel volvió a decaer y retornó al torneo peruano en el 2017 para defender la camiseta de la Universidad César Vallejo. Con los trujillanos jugó hasta el 2018 y nunca más volvió a pisar el césped.

El exfutbolista del León de Huánuco fue el mejor jugador extranjero del balompié nacional en el año 2010. Foto: León de Huánuco

¿Qué pasó con Gustavo ‘Billy’ Rodas?

Después de pasar por los poetas, ‘Billy’ se reencontró con su amigo y excompañero Luis ‘Cuto’ Guadalupe y contó detalles de su trayectoria. Entre los pasajes más interesantes resaltó la comparación que se le hizo con Lionel Messi.

“ Tuve la oportunidad de poder jugar con Messi, él era un año más chico que yo, pero marcaba tanto la diferencia que lo ponían a jugar en la categoría más grande que era la de nosotros. Era de otro planeta, es el mejor jugador del mundo (...). Lo que pasa es que de mí ya se hablaba un poco, de la vida que llevaba, antes de Messi, pero eso no significa que uno sea mejor”, mencionó en diálogo con el programa “La Fe de Cuto”.

Por otra parte, en relación con su alejamiento de los campos de juego, el habilidoso exfutbolista reveló a Infobae que fue complicado manejar la presión y admitió que llegó a ‘odiar’ el fútbol. “La verdad, no me gusta para nada el fútbol. Tengo amigos fanáticos y les digo ‘no me hables más de fútbol’. Me cuesta ir a jugar con ellos. Le escapo al fútbol. Ni siquiera lo veo por televisión. Lo único que veo es Newell’s”, sostuvo.