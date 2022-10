¿A qué hora juegan Olimpia vs. Resistencia EN VIVO por partido reprogramado de liga paraguaya?

Olimpia vs. Resistencia EN VIVO se enfrentan este jueves 27 de octubre, desde las 7.00 a. m. (hora peruana) y 9.00 a. m. (horario paraguayo), en duelo reprogramado por la fecha 19 del Torneo Clausura 2022 de la Primera División de Paraguay. El encuentro se llevará a cabo en el estadio Defensores del Chaco (Asunción), con transmisión de Tigo Sports y cobertura ONLINE minuto a minuto de La República Deportes.

Alineaciones de Olimpia vs. Resistencia

Olimpia: Olveira, Otálvaro, Salcedo, Gamarra, Torres, Cardozo, Silva, Gómez, Fernández, González y Paiva.

Formación inicial del Decano. Foto: Club Olimpia

Resistencia: Por confirmar...

Olimpia vs. Resistencia: ficha del partido

Partido Olimpia vs. Resistencia ¿Cuándo juegan? Jueves 27 de octubre ¿A qué hora? 7.00 a. m. (Perú), 9.00 a. m. (Paraguay) ¿Dónde? Estadio Defensores del Chaco ¿En qué canal? Tigo Sports

Las malas condiciones climáticas produjeron la reprogramación de este cotejo, que originalmente debía disputarse el miércoles. Las autoridades dispusieron que este jueves por la mañana se juegue el choque entre el Decano, segundo de la tabla de posiciones, con 39 puntos, y el cuadro del triángulo rojo, penúltimo, con 20 unidades.

La ‘O’ llega a este compromiso con la chance de poder tomar transitoriamente el liderato si vence, pues el puntero Nacional tiene 41 puntos. En la fecha previa, el elenco de Julio César Cáceres sufrió para ganarle 2-1 a General Caballero con goles de Guillermo Paiva y Richard Ortiz.

¿A qué hora juegan Olimpia vs. Resistencia?

Paraguay: 9.00 a. m.

Colombia: 7.00 a. m.

Ecuador: 7.00 a. m.

México: 7.00 a. m.

Perú: 7.00 a. m.

Bolivia: 8.00 a. m.

Venezuela: 8.00 a. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 8.00 a. m.

Argentina: 9.00 a. m.

Brasil: 9.00 a. m.

Chile: 9.00 a. m.

Uruguay: 9.00 a. m.

España: 2.00 p. m.

¿Qué canal transmite Olimpia vs. Resistencia?

En territorio paraguayo, el canal encargado de televisar el Olimpia vs. Resistencia será Tigo Sports, señal que cuenta con los derechos de la Copa de Primera APF 2022.

¿Cómo ver Olimpia vs. Resistencia ONLINE?

Para que no te pierdas el Olimpia vs. Resistencia por internet, ingresa a la página web de Tigo Sports con tu número de cliente o descarga la app Tigo Sports (solo en Paraguay). En caso no tengas acceso a ninguno de estos, también puedes informarte a través de La República Deportes.

Historial de Olimpia vs. Resistencia

Olimpia 1-1 Resistencia | 27.08.22

Olimpia 6-1 Resistencia | 19.06.22

Resistencia 2-1 Olimpia | 01.04.22

Olimpia 2-1 Resistencia | 05.10.21.

¿Dónde juegan Olimpia vs. Resistencia?

El escenario de este compromiso será el estadio Defensores del Chaco, principal recinto deportivo de Paraguay. Este coloso se ubica en la capital Asunción y tiene capacidad para albergar a más de 40.000 espectadores.