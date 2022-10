¿Cuándo juegan Manchester United vs. Sheriff EN VIVO por la Europa League?

Manchester United vs. Sheriff EN VIVO se enfrentan este jueves 27 de octubre, desde las 2.00 p. m. (hora peruana), por la jornada 5 del Grupo E en la Europa League 2022-23. El duelo se jugará en el estadio Old Trafford, con transmisión de ESPN y Star Plus (streaming). En La República Deportes puedes seguir la cobertura minuto a minuto de este partido, con las formaciones iniciales, el relato de mejores jugadas y la recopilación en video de los goles.

Manchester United vs. Sheriff: ficha del partido

Partido Manchester United vs. Sheriff ¿Cuándo juegan? Jueves 27 de octubre ¿A qué hora? 2.00 p. m. (Perú) ¿Dónde? Estadio Old Trafford ¿En qué canal? ESPN

¿A qué hora juegan Manchester United vs. Sheriff?

Manchester United mantiene viva la ilusión de una clasificación directa a los octavos de final de la Europa League 2022-23. Para acercarse al objetivo, debe ganarle al Sheriff Tiraspol en Old Trafford y esperar que la Real Sociedad pierda contra Omonia Nicosia por el otro partido del Grupo E.

El equipo de los diablos rojos, segundo con nueve puntos en la tabla, viene de vencer por la mínima al cuadro chipriota. Scott McTominay, con un gol en el tiempo añadido, le dio la agónica victoria al conjunto de Erik Ten Hag.

El modesto cuadro de Moldavia, en cambio, encadena tres derrotas consecutivas, la última frente al elenco español, el cual lo despachó por 3-0 en Anoeta. Este resultado deja a los comisarios terceros con tres unidades, mientras que los vascos lideran con 12 puntos.

Manchester United y Sheriff solo se enfrentaron una vez, por la fecha 2 de esta fase de grupos. En el Stadionul Zimbru, los ingleses ganaron 2-0 como visitantes gracias a los tantos de Jadon Sancho y Cristiano Ronaldo.

¿Qué canal transmite Manchester United vs. Sheriff?

¿Cómo ver Manchester United vs. Sheriff ONLINE?

Si no quieres perderte la transmisión de Manchester United vs. Sheriff por internet, sintoniza la señal de Star Plus, servicio de streaming que incluye todos los partidos televisados por la cadena ESPN. En caso no tengas acceso al mismo, también puedes informarte a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Historial de Manchester United vs. Sheriff

El único antecedente entre ambos clubes es el duelo que sostuvieron por la jornada 2 en el Stadionul Zimbru de Moldavia. Aquel cotejo fue victoria para los ingleses por 2-0.

Sheriff 0-2 Manchester United.

Alineaciones probables de Manchester United vs. Sheriff

Manchester United: De Gea; Malacia, Martínez, Lindelöf, Dialot; Fred, Casemiro; Sancho, Eriksen, Antony; y Rashford.

Sheriff: Koval; Heron, Kiki, Radeljic; Guedes, Diop, Salifu, Badolo, Kpozo; Pernambuco y Akanbi.

¿Dónde juegan Manchester United vs. Sheriff?

El escenario de este compromiso será el estadio Old Trafford, recinto deportivo con capacidad para albergar a más de 70.000 espectadores, propiedad del Manchester United Football Club.