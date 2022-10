Champions League en modo ‘Kun’ Agüero: el argentino comentará todos los partidos

¡Regresa la Champions League! Desde este martes 25 al miércoles 26 de octubre se jugará la penúltima fecha de la fase de grupos de la UEFA Liga de Campeones 2022-23. Esta jornada nos traerá encuentros más que atractivos, mismos que serán comentados por la leyenda del Manchester City y exjugador profesional Sergio ‘Kun’ Agüero.

El exfutbolista del FC Barcelona dará sus impresiones de los encuentros Benfica vs. Juventus, RB Leipzig vs. Real Madrid y Borussia Dortmund vs. Manchester City de este martes 25, así como de los Barcelona vs. Bayern Munich y Ajax vs. Liverpool, del miércoles 26, en simultáneo para los seguidores del ‘Kun’ en Twitch y suscriptores de Star Plus por Watch Party .

Sergio Agüero comentará todos los encuentros de la Champions League. Foto: Star Plus

¿Quiénes juegan este martes 25 de octubre?

Salzburgo vs. Chelsea: 11.45 a. m.

Sevilla vs. Copenhague: 11.45 a. m.

Benfica vs. Juventus: 2.00 p. m.

Borussia vs. Manchester City: 2.00 p. m.

Celtic vs. Shaktar: 2.00 p. m.

Dinamo Zagreb vs. AC Milan: 2.00 p. m.

SG vs. M. Haifa: 2.00 p. m.

RB Leipzig vs. Real Madrid: 2.00 p. m.

¿Quiénes juegan este miércoles 26 de octubre?