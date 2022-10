¿A qué hora ver EN VIVO Borussia Dortmund vs. Manchester City por la Champions League 2022-23?

MIRA AQUÍ EN VIVO Borussia Dortmund vs. Manchester City | Ambos equipos se enfrentarán por la fecha 5 del Grupo G de la UEFA Champions League 2022-23 este martes 25 de octubre. El duelo iniciará a las 2.00 p. m. (hora peruana) contará con la transmisión de ESPN y Star Plus. Además, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy en la web de La República Deportes.

Borussia Dortmund vs. Manchester City: ficha del partido

Partido Borussia Dortmund vs. Manchester City ¿Cuándo juegan? Martes 25 de octubre ¿A qué hora? 2.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Estadio Signal Iduna Park ¿En qué canal? Star Plus

Borussia Dortmund vs. Manchester City: historial

Borussia Dortmund vs. Manchester City: posibles alineaciones

Borussia Dortmund: Alexander Meyer; Thomas Meunier, Niklas Süle, Nico Schlotterbeck, Raphael Guerreiro; Jude Bellingham, Salih Özcan, Giovanni Reyna, Marco Reus, Julian Brandt; Anthony Modeste.

Manchester City: Ederson; João Cancelo, Manuel Akanji, Rúben Dias, Sergio Gómez; Kevin De Bruyne, Rodri, Bernardo Silva; Phil Foden, Erling Haaland, Jack Grealish.

¿A qué hora ver Borussia Dortmund vs. Manchester City EN VIVO?

El enfrentamiento entre Borussia Dortmund vs. Manchester City se disputará este 25 de octubre desde las 2.00 p. m. (hora peruana). Conoce el horario según tu zona geográfica:

Perú: 2.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Chile: 4.00 p. m.

Paraguay: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

¿En qué canal ver Borussia Dortmund vs. Manchester City EN VIVO?

El partido entre Borussia Dortmund vs. Manchester City EN VIVO por la Champions League será televisado a través de la señal de Star Plus, así como su plataforma de streaming.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Borussia Dortmund vs. Manchester City?

Para acceder a Star Plus y ver el Borussia Dortmund vs. Manchester City, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio de streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.