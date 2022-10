¿A qué hora juegan Monterrey vs. Pachuca EN VIVO vía Fox Sports por la Liga MX?

Monterrey vs. Pachuca EN VIVO se enfrentan en el estadio BBVA Bancomer vía Fox Sports y Fox Sports Premium, a partir de las 8.06 p. m. (hora peruana y mexicana), por la vuelta de semifinales en la liguilla de la Liga MX 2022. Para que no te pierdas este y otros partidos de hoy, sigue la cobertura ONLINE de La República Deportes, con las formaciones iniciales, el marcador actualizado minuto a minuto y los videos de goles.

Monterrey vs. Pachuca: ficha del partido

Partidos de hoy Monterrey vs. Pachuca ¿Cuándo juegan? Hoy, domingo 23 de octubre ¿A qué hora? 8.06 p. m. (Perú y México) ¿Dónde? Estadio BBVA Bancomer ¿En qué canal? Fox Sports, Fox Sports Premium

¿A qué hora juegan Monterrey vs. Pachuca?

México: 8.06 p. m.

Costa Rica: 7.06 p. m.

Colombia: 8.06 p. m.

Ecuador: 8.06 p. m.

Perú: 8.06 p. m.

Bolivia: 9.06 p. m.

Venezuela: 9.06 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 9.06 p. m.

Argentina: 10.06 p. m.

Brasil: 10.06 p. m.

Chile: 10.06 p. m.

Paraguay: 10.06 p. m.

Uruguay: 10.06 p. m.

España: 3.06 a. m. (lunes 24).

Con un finalista ya definido en la Liga MX 2022, el otro contendiente al título saldrá de este duelo de revancha entre el local Monterrey y el visitante Pachuca. En el juego de ida, los de Hidalgo golearon 5-2, resultado que les permite afrontar con confianza esta vuelta merced a su buena ventaja de tantos.

Los Rayados sucumbieron en su visita al Huracán, donde un inspirado Nicolás Ibáñez se consagró como la figura con un hat-trick. Romario Ibarra y Paulino de la Fuente completaron la faena, mientras que Héctor Moreno y Luis Romo descontaron. Rogelio Funes Mori falló un penal y Érick Aguirre fue expulsado.

Para que los regios se metan a la final, deben vencer por tres o más goles a los Tuzos, ya que con esto igualarían el marcador global, pero su mejor ubicación en la tabla de la fase regular los favorece. Ganar por una ventaja de dos no será suficiente, del mismo modo que tampoco le sirve el empate.

Monterrey y Pachuca se han enfrentado tres veces este 2022 por la Liga MX, con un saldo de dos victorias por goleada para los de Guillermo Almada y un empate sin goles en el juego restante.

¿Qué canal transmite Monterrey vs. Pachuca?

Argentina: Fox Sports

México: Fox Sports, Fox Sports Premium

Estados Unidos: Fox Deportes, FS1.

¿Cómo ver Monterrey vs. Pachuca ONLINE?

Si no quieres perderte el Monterrey vs. Pachuca por internet, en México sintoniza la señal de Prime Video, la cual incluye el canal Fox Sports en su oferta al cliente. En caso no tengas acceso a este servicio, también puedes seguir la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Alineaciones probables de Monterrey vs. Pachuca

Monterrey: Esteban Andrada, Héctor Moreno, Jesús Gallardo, Stefan Medina, Matías Kranevitter, Maximiliano Meza, Celso Ortiz, Arturo González, Germán Berterame, Luis Romo y Rogelio Funes Mori.

Pachuca: Oscar Ustari, Kevin Álvarez, Gustavo Cabral, Óscar Murillo, Mauricio Isais, Víctor Guzmán, Luis Chávez, Romario Ibarra, Nicolás Ibáñez, Erick Sánchez y Avilés Hurtado.

Últimos partidos de Monterrey vs. Pachuca

Pachuca 5-2 Monterrey | 20.10.22

Monterrey 0-0 Pachuca | 01.10.22

Pachuca 3-0 Monterrey | 23.04.22

Monterrey 3-1 Pachuca | 14.08.21

Monterrey 0-1 Pachuca | 18.04.21.

¿Dónde juegan Monterrey vs. Pachuca?

El escenario de este compromiso será el estadio BBVA Bancomer, recinto deportivo ubicado en la ciudad de Monterrey, con capacidad para más de 53.000 espectadores.