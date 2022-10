Boca Juniors vs. Independiente: ¿cómo y a qué hora ver por ESPN Premium?

Boca Juniors vs. Independiente EN VIVO se enfrentan este domingo 23 de octubre, en el estadio La Bombonera, por la jornada final de la Liga Profesional Argentina 2022. El duelo empieza a las 3.00 p. m. (hora peruana) y 5.00 p. m. (horario argentino), con transmisión de ESPN Premium. Para que no te pierdas este partido, ingresa a la cobertura ONLINE de La República Deportes, que te lleva las formaciones iniciales, relato minuto a minuto y recopilación en video de los goles.

Boca Juniors, últimas noticias 15:06 ¿Qué más se define en la Liga Profesional de Argentina? La definición por el título - Boca Juniors o Racing pueden ser campeones del fútbol argentino. Los dos lugares vacantes para la Copa Libertadores - De los 6 putos de clasificación, solo quedan 2 porque como el campeón que saldrá entre Boca o Racing (ambos ya clasificados al certamen por ser el último campeón de la Copa de la Liga y el mejor ubicado de la general, respectivamente) se liberará un cupo más al mejor ubicado de la tabla anual, exceptuando a los ya clasificados (River es otro que ya se aseguró su boleto por la general). - Así, hoy el que entraría también sería Gimnasia (65, +13). Aunque hay otros 4 que pueden arrebatarles los lugares. - Argentinos (64, +12), Tigre (63, +17), Defensa (62, +7) y Newell's (62, +6) tienen chances matemáticas de quedarse con los dos boletos a la Libertadores, aunque dependerán también de los resultados que obtengan Huracán (visita a Patronato) y Gimnasia (visita a Talleres). La Sudamérica tiene dos cupos abiertos - Argentinos, Tigre, Defensa como Newell's ya saben que en el peor de los casos disputarán Copa Sudamericana en 2023 - Sí, los cuatro se aseguraron el boleto al certamen y hoy restarían conocerse los otros dos restantes, que por el momento están en manos de Estudiantes (58 puntos, -1) y Atlético Tucumán (57, +2), aunque más atrás aparece San Lorenzo (55, +5) con una mínima chance matemática de poder meterse en zona de copas 14:29 Boca confirmó la lesión de Benedetto El goleador xeneize se perderá el cierre de la Liga Profesional. A través de un parte médico, Boca Juniors confirmó que Darío Benedetto sufrió una "lesión muscular GII del sóleo de su pierna derecha". 11:44 Boca asegura a Carlos Zambrano En la previa del partido ante Independiente, Juan Román Riquelme confirmó que renovarán a Carlos Zambrano para la siguiente temporada. "Estamos contentos de que Ramírez haya renovado, y entre mañana y la semana que viene Zambrano, quien termina contrato a fin de año, también va a renovar con Boca", mencionó el directivo en ESPN. 11:09 Lista de concentrados de Boca Juniors Para este crucial duelo ante Independiente de Avellaneda, Hugo Ibarra convocó a lo mejor que tiene en su plantel. 10:00 ¿Cómo va Boca en la Liga Profesional? De momento, Boca Juniors es el puntero de la Liga Profesional con 51 puntos. Seguido se encuentra Racing con 50 unidades y Huracán tercero con 47. 09:05 ¿Qué resultados necesita Boca para salir campeón? Los de Hugo Ibarra tienen la primera opción para quedarse con el título de la Liga Profesional Argentina. A continuación te mostramos las variables que coronarían a los xeneizes: - Si Boca le gana a Independiente, es campeón. - Si Boca empata con Independiente, debe esperar a que Racing no le gane a River Plate. - Si Boca pierde ante Independiente, Racing debe caer también con River Plate. 08:31 ¿En qué canal ver el Boca vs. Independiente? La transmisión del encuentro entre Boca vs. Independiente estará a cargo de los canales ESPN y ESPN Premium para Sudamérica y Argentina, respectivamente. También podrás seguirlo en la plataforma de streaming Star Plus. 07:56 ¿Cuándo juega Boca Juniors? Los xeneizes afrontarán un difícil y complicado partido ante Independiente de Avellaneda este domingo 23 de octubre a las 3.00 p. m. (hora peruana). Perú, México, Ecuador, Colombia: 3.00 p. m. Bolivia, Venezuela, Paraguay: 4.00 p. m. Argentina, Uruguay, Brasil, Chile: 5.00 p. m. 07:50 ¡BIENVENIDOS! Muy buenos días queridos lectores de La República Deportes. En esta oportunidad nos acompañarán a seguir las últimas noticias de Boca Juniors de cara a la última fecha de la Liga Profesional de Argentina.

Boca Juniors vs. Independiente: ficha del partido

Partido Boca Juniors vs. Independiente ¿Cuándo juegan? Domingo 23 de octubre ¿A qué hora? 3.00 p. m. (Perú), 5.00 p. m. (Argentina) ¿Dónde? Estadio La Bombonera ¿En qué canal? ESPN Premium

El club xeneize tiene todo a su favor para proclamarse como nuevo campeón de la liga argentina. Con el apoyo de su hinchada, a los auriazules les basta con vencer al Rojo para asegurar un nuevo título en su palmarés, el número 35 de su historia.

Los peruanos Luis Advíncula y Carlos Zambrano fueron convocados por el DT Hugo Ibarra para este cruce, al cual llegan como punteros con 51 unidades luego de su victoria 2-1 sobre Gimnasia. Frank Fabra y Luca Langoni anotaron lo tantos del triunfo sobre el Lobo.

¿A qué hora juegan Boca Juniors vs. Independiente?

¿Qué canal transmite Boca Juniors vs. Independiente?

