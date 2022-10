Liga 1 confirma que FPF Play transmitirá el partido Grau vs FBC Melgar

Los hinchas del FBC Melgar podrán ver el partido que disputará ante Atlético Grau en Piura mediante el aplicativo de la Federación Peruana de Fútbol “FPF Play”. La organización de la Liga 1 profesional lo confirmó mediante sus redes sociales.

Atlético Grau no vendió sus derechos de transmisión al canal GolPerú, por lo que la mayoría de sus enfrentamientos de local, se vieron mediante transmisiones piratas de Facebook, sobre todo.

Luego del triunfo ante Sport Boys, en conferencia de prensa, el entrenador Pablo Lavallén elevó su voz de protesta porque el choque no iba a ser transmitido por ningún canal. “ Nos queda esperar que la gente que sea designada para dirigir el partido lo haga de la mejor manera. No hemos tenido buenas experiencias cuando no trasmiten nuestros partidos de visita. Para el partido ante Grau tenemos cero garantías ”, dijo el argentino.