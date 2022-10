Hinchas de River Plate piden a Gareca como sucesor de Gallardo: “Tiene personalidad y carácter”

Hace algunos días se conoció que Marcelo Gallardo no continuará como técnico de River Plate para la próxima temporada. Tras ello, vienen sonando varios nombres como posibles reemplazantes del ‘Muñeco’. Uno de ellos es el de Ricardo Gareca, quien se encuentra como agente libre luego de dejar la selección peruana.

Ante esta posibilidad, una gran cantidad de hinchas del conjunto argentino apoyaron una eventual llegada del ‘Tigre’ a través de las redes sociales.

“Si me dan a elegir, iría por Gareca que tiene personalidad y carácter”, “Entre Demichelis o Gareca, prefiero a Gareca. Dirigió siempre en este continente y le fue bien en todos lados”, “Gareca libre, es más que Crespo y Ramón que andan de vacaciones en el fútbol árabe”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en Twitter.

“Si son inteligentes van a buscar a Gareca”, “Me termino de convencer por Gareca”, “Tienen que romper el ‘chancho’ y traer a Gareca”, “Gareca, el único”, escribieron otros fanáticos del Millonario.

Ruggeri habló sobre la posibilidad de que Gareca llegue a River Plate

Tras conocerse de la posible contratación de Ricardo Gareca como estratega de River Plate, Oscar Ruggeri se refirió a este tema.

“Él tiene la personalidad, tiene todo. Dirigió selección, llamó a los mejores, armó un equipo y los llevó a un Mundial después de 40 años. Él está formado, está preparado”, indicó el ‘Cabezón’ en ESPN.

“Pero esta es una decisión que la va a tomar la gente de River cuando termine el campeonato, no antes. Sé que tiene la pretemporada armada y todo. Igual hasta que no termine el campeonato no va a hablar con nadie”, agregó.