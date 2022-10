[ESPN 2, En Vivo] Shakhtar Donetsk vs. Real Madrid: ¿cómo ver el partido de la UEFA Champions League?

Shakhtar Donetsk vs. Real Madrid juegan EN VIVO este martes 11 de octubre a las 2.00 p. m. (hora peruana) por la cuarta jornada de la fase de grupos de la UEFA Champions League 2022-2023. Este duelo se disputará en el estadio Pepsi Arena y será transmitido por la señal de ESPN 2. Además, puedes seguir todas las incidencias del cotejo a través de la web de La República Deportes.

Shakhtar Donetsk vs. Real Madrid 12:19 Real Madrid sufrirá una baja ante Shakhtar El cuadro madrileño no podrá contar con el arquero Thibaut Courtois para el duelo ante los ucranianos por la UEFA Champions League. 12:15 Real Madrid busca asegurar su pase octavos Bienvenidos, amigos de La República, a la previa del Shakhtar Donetsk vs. Real Madrid por la fecha 4 de la UEFA Champions League. Sigue aquí las últimas noticias previo a este duelo.

Shakhtar Donetsk vs. Real Madrid: ficha del partido

Partido Shakhtar Donetsk vs. Real Madrid ¿Cuándo juegan? Martes 10 de octubre ¿A qué hora juegan? 2.00 p. m. (hora peruana) ¿Qué canal transmite? ESPN 2 ¿Dónde juegan? Pepsi Arena

Shakhtar Donetsk vs. Real Madrid: posibles alineaciones

Shakhtar Donets: Trubin, Konoplia, Matviyenko, Bondar y Taylor, Mudryk, Sudakov, Stepanenko, Bondarenko y Zubkov y Sikan.

Real Madrid: Lunin; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Tchouameni, Valverde, Kroos; Rodrygo, Vinicius y Benzema.

¿A qué hora juegan Shakhtar Donetsk vs. Real Madrid?

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Perú: 2.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Chile: 4.00 p. m.

Paraguay: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿Qué canal transmite el Shakhtar Donetsk vs. Real Madrid?

Shakhtar Donetsk vs. Real Madrid será transmitido por la señal de ESPN 2, canal que televisa los partidos de fútbol de los torneos europeos. Además, podrás seguirlo por internet en Star Plus.

¿Qué canal es ESPN 2?

DirecTV

Argentina: 622 (SD) y 1622 (HD)

Colombia: 622 (SD) y 1622 (HD)

Ecuador: 622 (SD) y 1622 (HD)

Perú: 622 (SD) y 1622 (HD)

Uruguay: 622 (SD) y 1622 (HD).

Movistar TV

Colombia: 486 (SD) y 886 (HD)

Perú (satélite): 486 (SD) y 886 (HD)

Perú (cable): 506 (SD) y 741 (HD)

Venezuela: 485 (SD).

Claro TV

Ecuador: 90 (SD) y 590 (HD)

Colombia (cable): 510 (SD) y 1510 (HD)

Perú (cable): 64 (SD) y 521 (HD).

Tigo

Colombia: 26 (SD) y 246 (HD)

Bolivia (cable): 510 (SD) y 702 (HD)

Paraguay: 104.

Simple TV

Venezuela: 622 (SD) y 1622 (HD).

¿Cómo ver ESPN 2 gratis por internet?

Para que no te pierdas la transmisión del Shakhtar Donetsk vs. Real Madrid por internet vía ESPN 2, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Dónden juegan Shakhtar Donetsk vs. Real Madrid?

El encuentro Shakhtar Donetsk vs. Real Madrid se disputará en el estadio Pepsi Arena, ubicado en Polonia.