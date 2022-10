El piloto neerlandés Max Verstappen se consagró bicampeón de la Fórmula 1 al imponerse este domingo en el Gran Premio de Japón 2022, jornada 18 del campeonato, a cuatro fechas para el término de la temporada. La oficialización de su título vino acompañada de una polémica que la Federación Internacional del Automóvil (FIA) tuvo que aclarar.

La carrera en tierras niponas terminó con los dos corredores de Red Bull como líderes (Verstappen primero y ‘Checo’ Pérez segundo) y Charles Leclerc cerrando el podio. Pese a que solo se corrieron 28 de las 52 vueltas previstas debido al mal tiempo en el Circuito de Suzuka, la organización decidió entregar la totalidad de puntos de este GP.

Esta decisión generó confusión entre el público debido a un desconocimiento a detalle del reglamento vigente. De acuerdo con el mismo, solo se otorgan 19 de los 25 puntos al ganador de una carrera que solo se haya corrido al más del 50%, pero menos del 75%.

La FIA informó que esta medida solo aplicaba para aquellas competencias que se suspendían sin poder reiniciarse. Este no fue el caso del GP de Japón, ya que esta solo se detuvo por haber alcanzado el límite de tres horas de duración.

“Las normas relativas a la asignación reducida de puntos solo se aplican en caso de suspensión de la carrera que no se puede reanudar. Por lo tanto, se otorgan los puntos completos y Max Verstappen es campeón del mundo”, comunicó la FIA.

Si Verstappen hubiera recibido 19 puntos, se habría quedado a solo uno de ganar el título en la siguiente jornada. Con 366 puntos en la general, el neerlandés sacó una ventaja insalvable a su compañero de equipo, ‘Checo’ Pérez (253 puntos), y a Charles Leclerc, de Ferrari (252 puntos).

Así va la clasificación a falta de cuatro carrera para el final de la temporada 2022. Foto: Fórmula 1

Verstappen: “Es una sensación tremenda”

“Es realmente loco, tengo sentimientos encontrados después de esta victoria. Si echamos la vista atrás, ha sido un año increíble. Estoy muy agradecido a todo el mundo en el equipo, que han trabajado duramente”, fueron las palabras del piloto tras coronarse bicampeón.

“Está claro que es una sensación tremenda, muy alocada, ya que no esperaba ser ya campeón del mundo cuando crucé la meta. No sabía si solo iban a dar la mitad de los puntos; no tenía claro cuántos puntos había sumado”, añadió en referencia a la confusión surgida.

A sus 25 años, ‘Super Max’ lleva ganados dos títulos mundiales de la Fórmula 1 (2021 y 2022). En la tabla general de carreras ganadas, se ubica séptimo con 32 triunfos.