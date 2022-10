[Movistar Deportes, En Vivo] Alianza Lima vs. Carlos Mannucci: partido por la final de la Liga Femenina

Alianza Lima vs. Carlos Mannucci juegan EN VIVO este jueves 6 de octubre por las 7.00 p. m. por la final de vuelta de la Liga Femenina 2022. Este duelo se disputará en el estadio Alejandro Villanueva de Matute y será transmitido por la señal de GolPerú. Además, puedes seguir este cotejo a través de la web de La República Deportes.

Alianza Lima vs. Carlos Mannucci: ficha del partido

Partido Alianza Lima vs. Carlos Mannucci ¿Cuándo juegan? Jueves 6 de octubre ¿A qué hora juegan? 7.00 p. m. ¿Qué canal transmite? GolPerú ¿Dónde juegan? Estadio Alejandro Villanueva

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Carlos Mannucci?

Perú: 7.00 p. m.

Colombia: 7.00 p. m.

Ecuador: 7.00 p. m.

Bolivia: 8.00 p. m.

Paraguay: 8.00 p. m.

Venezuela: 8.00 p. m.

Chile: 9.00 p. m.

Argentina: 9.00 p. m.

Brasil: 9.00 p. m.

Uruguay: 9.00 p. m.

¿Qué canal transmite el Alianza Lima vs. Carlos Mannucci?

Si no quieres perderte el partido Alianza Lima vs. Carlos Mannucci por internet, sintoniza la señal de Movistar Play, servicio de streaming que incluye en su parrilla de canales Movistar Deportes. En caso no tengas acceso al mismo, también puedes informarte vía La República Deportes.

¿Qué canal es Movistar Deportes?

Si deseas ver el Alianza Lima vs. Carlos Mannucci por la señal de Movistar Deportes, sintoniza los canales 3 y 703 (en HD) de Movistar TV.

¿Dónde juegan Alianza Lima vs. Carlos Mannucci?

El encuentro entre Alianza Lima vs. Carlos Mannucci se disputará en el estadio Alejandro Villanueva de Matute, ubicado en el distrito de La Victoria, Lima, Perú.