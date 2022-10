Butrón reveló que ‘Chemo’ quiso que Pizarro y compañía vuelvan tras el escándalo denominado Golf Los Incas

La noche del 18 de noviembre del 2007, varios jugadores de la selección peruana se vieron involucrados en el episodio más negativo en la historia del fútbol peruano. El escándalo Golf Los Incas remeció al equipo que dirigía José ‘Chemo’ del Solar, quien tomó la decisión de separar a los implicados.

Los futbolistas señalados fueron: Jefferson Farfán, Santiago Acasiete, Andrés Mendoza y Claudio Pizarro. Este último fue el más apuntado por ser el capitán de la Bicolor. El mismo ‘Pizarinha’ comentó que él no sabía que habían ingresado mujeres, ya que se quedó dormido.

Luego de casi 15 años de ese suceso, Leao Butrón (guardameta en ese momento) contó cómo reaccionó el técnico. “A mí me consta que ‘Chemo’ quiso solucionarlo. Después de un par de meses, se da cuenta ‘Chemo’ que habíamos perdido jerarquía en el equipo y nos llama al vestuario y nos dice: ‘Qué opinan si llamamos a estos chicos (los sancionados) para que vengan y pidan disculpas’”, inició para el programa de YouTube “Tiempo muerto”.