Reyna volvió a marcar un golazo ‘pistero’ y reveló cómo entrena tras ser convocado a la Bicolor

El futbolista de la Academia Cantolao Bryan Reyna llegó a la selección peruana y recibió la confianza de Juan Reynoso para arrancar como titular ante El Salvador. El joven de 24 años fue un ‘conchudo’ para jugar, encaró a la defensa rival todo el partido y obtuvo premio en los últimos minutos. Marcó un golazo tras eludir vistosamente a un central y definió con calidad.

Volviendo a la localidad, en la Liga 1, Reyna volvió a mostrar que está en su mejor momento. Él inició la jugada pasando el medio campo y lo terminó en el área. El hombre del momento recogió un rebote, se sacó a un defensa y definió con la parte externa del botín derecho. Golazo.

Tras finalizar el encuentro, Bryan Reyna conversó con GolPerú y dio sus sensaciones de su gran momento que viene pasando. “Mi gol lo dedico a todo el comando técnico, me han ayudado mucho. He aprendido que para estar en este momento es trabajar. Antes acababa de entrenar y me iba a mi casa, ahora tengo otra mentalidad de trabajar el doble. Gracias a Dios me está yendo bien”.

Por otro lado, “yo sé que todavía no estoy a mi nivel máximo y por eso trabajo. Quiero consolidarme en la selección peruana y espero con muchas ansias las eliminatorias y poder clasificar al Mundial, que es mi sueño”, puntualizó el atacante del ‘Delfín’.

Amistosos de la Bicolor: Bolivia y Paraguay

El periodista de América TV Jampool Cuadros informó que la Blanquirroja se medirá ante dos selecciones sudamericanas. “Confirmado. La selección peruana jugará dos amistosos más en noviembre. El 16 ante Paraguay en Lima y el 19 frente a Bolivia en Santa Cruz. La convocatoria sería con jugadores del extranjero”, puntualizó.