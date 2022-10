[En Vivo] Celta de Vigo vs. Real Betis: hora y canal de TV para ver el partido por LaLiga

¿A qué hora y dónde ver Celta de Vigo vs. Real Betis EN VIVO Y EN DIRECTO? El compromiso, que contará con la presencia del peruano Renato Tapia, será válido por la fecha 13 de LaLiga Santander y empezará a partir de las 9.15 a. m. (hora peruana) este domingo 2 de octubre. El cotejo se disputará en el estadio Balaídos y la transmisión estará a cargo de la señal de Star Plus. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura ONLINE GRATIS que realizará La República Deportes.

Celta de Vigo vs. Real Betis: ficha del partido

Partido Celta de Vigo vs. Real Betis ¿Cuándo juegan? Domingo 2 de octubre ¿A qué hora? 9.15 a. m. (Perú) ¿Dónde? Estadio Balaídos ¿En qué canal? Star Plus

Celta de Vigo vs. Real Betis: horario

El encuentro entre Celta de Vigo vs. Real Betis se jugará a las 9.30 a. m. (hora peruana) por LaLiga Santander. Revisa la guía de horarios para el resto de países.

Perú: 9.15 a. m.

Ecuador: 9.15 a. m.

México: 9.15 a. m.

Colombia: 9.15 a. m.

Bolivia: 10.15 a. m.

Paraguay: 10.15 a. m.

Venezuela: 10.15 a. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 10.15 a. m.

Argentina: 11.15 a. m.

Brasil: 11.15 a. m.

Chile: 11.15 a. m.

Uruguay: 11.15 a. m.

España: 4.15 p. m.

¿En qué canal transmiten Celta de Vigo vs. Real Betis?

Para Latinoamérica, la transmisión del partido Celta de Vigo vs. Real Betis irá por la señal de Star Plus, servicio de streaming que cuenta con los derechos de los principales torneos del mundo.

¿Dónde sintonizar Star Plus para ver Celta de Vigo vs. Real Betis?

Si deseas seguir el Celta de Vigo vs. Real Betis por Star Plus, ingresa a la página web www.starplus.com con tu cuenta o regístrate completando tus datos para seleccionar el plan que más te convenga.

¿Dónde ver el Celta de Vigo vs. Real Betis por internet?

Para que no te pierdas la transmisión del Celta de Vigo vs. Real Betis por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso de que no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

Celta de Vigo vs. Real Betis: estadio

El escenario que permitirá ver el compromiso de la fecha 13 de LaLiga Santander será el estadio de Balaídos, ubicado en la ciudad de Vigo, España. Dicho recinto cuenta con una capacidad para albergar a más de 29.000 espectadores.