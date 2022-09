¿A qué hora juegan Dinamarca vs. Francia EN VIVO por la última fecha de la UEFA Nations League?

Dinamarca vs. Francia EN VIVO se enfrentan este domingo 25 de septiembre, en el Parken Stadion, por la fecha 6 del Grupo 1A en la UEFA Nations League 2022-23. El cotejo empezará a la 1.45 p. m. (hora peruana), con transmisión de Star Plus (streaming). Para que no te pierdas el minuto a minuto de este y otros partidos de hoy, con las formaciones iniciales, el relato de mejores jugadas y los videos de goles, ingresa a la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Dinamarca vs. Francia: ficha del partido

Partido Dinamarca vs. Francia ¿Cuándo juegan? Domingo 25 de septiembre ¿A qué hora? 1.45 p. m. (Perú) ¿Dónde? Parken Stadion ¿En qué canal? Star Plus

Ya sin chances de quedarse con el primer lugar de su grupo para clasificar al final four, la selección francesa intentará permanecer en la zona A de la Liga de Naciones ante el combinado danés, que aún alberga una mínima chance de quedarse con el pase a la siguiente ronda.

Los campeones del mundo vencieron 2-0 a Austria en la jornada previa con goles de Kylian Mappé y Olivier Giroud, resultado que los deja a un triunfo de evitar el descenso. El conjunto nórdico, por su parte, perdió la oportunidad de desplazar a Croacia de la punta al caer por 2-1.

¿A qué hora juegan Dinamarca vs. Francia?

Colombia: 1.45 p. m.

Ecuador: 1.45 p. m.

México: 1.45 p. m.

Perú: 1.45 p. m.

Bolivia: 2.45 p. m.

Paraguay: 2.45 p. m.

Venezuela: 2.45 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 2.45 p. m.

Argentina: 3.45 p. m.

Brasil: 3.45 p. m.

Chile: 3.45 p. m.

Uruguay: 3.45 p. m.

España: 8.45 p. m.

¿Qué canal transmite Dinamarca vs. Francia?

Para Latinoamérica, la transmisión del partido Dinamarca vs. Francia irá por la señal de Star Plus, servicio de streaming de la cadena deportiva ESPN.

¿Cómo ver Dinamarca vs. Francia ONLINE?

En caso no puedas acceder a Star Plus para ver Dinamarca vs. Francia por internet, también cuentas con la opción de seguir la cobertura gratuita a través de la web de La República Deportes.

¿Dónde sintonizar Star Plus para ver Dinamarca vs. Francia?

Si deseas seguir el Dinamarca vs. Francia por Star Plus, ingresa a la página web www.starplus.com con tu cuenta o regístrate completando tus datos para seleccionar el plan que más te convenga.

¿Cuánto cuesta Star Plus para ver Dinamarca vs. Francia?

Perú

Star+ mensual por S/ 37,90

Star+ anual por S/ 379,90

Combo+ con Star+ y Disney+ por S/ 44,90 mensuales.

México

Star+ por 199 pesos al mes / 1.999 pesos al año

Combo Star+ y Disney+ por 249 pesos al mes

Argentina

Star+ por 880 pesos al mes / 8.800 pesos al año

Combo Star+ y Disney+ por 995 pesos al mes

Chile

Star+ por 8.500 pesos al mes / 84.900 pesos al año

Combo Star+ y Disney+ por 10.500 pesos al mes.

¿Qué partidos transmite Star Plus?

Además del Dinamarca vs. Francia, en Star Plus tendrás a disposición todos los duelos televisados por la cadena ESPN en esta UEFA Nations League. Otros torneos que están incluidos en esta plataforma son la Champions League, Europa League, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, por mencionar los más importantes.