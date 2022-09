¡Increíble! Gol de Ruidíaz picando un penal en el Perú vs. México paga 30 veces lo que se apuesta

Cosa de locos. La selección peruana se encuentra en Los Ángeles entrenando para lo que será el primer partido amistoso al mando del técnico Juan Reynoso, este sábado 24 de septiembre. El estratega nacional viene practicando con los 27 convocados en tierras norteamericanas y aún no define quiénes conformarán su primer once para enfrentar a México.

Aunque no hay nada oficial, se conoce que el ‘Cabezón’ tiene cierto agrado por algunos jugadores, como es el caso de Raúl Ruidíaz, de quien destacó su nivel en más de una entrevista a los medios.

Si bien algunos hinchas cuestionan a la ‘Pulga’ por la falta de gol en la Bicolor, su presencia en el encuentro ante los aztecas podría ocasionar más que una alegría a los aficionados.

Resulta que la casa de apuestas Betsafe ofrece multiplicar 30 veces lo invertido en caso el delantero del Seattle Sounders logre anotar picando un penal. Es decir, si un aficionado apuesta S/ 10 o S/ 100, podría llevarse S/ 300 o S/ 3.000, respectivamente.

La 'Pulga' llegó al equipo de la MLS en 2018. Foto: AFP

Reynoso sobre Raúl Ruidíaz en la selección peruana

Previo al anuncio de su convocatoria, el último 9 de septiembre, el técnico Juan Reynoso ya había dado señales de que Raúl Ruidíaz era uno de los futbolistas que iba figurar en su lista.

“A mí me gusta mucho y no es un secreto. Raúl (Ruidíaz) es de esos delanteros que no lo quieres marcar, porque pareciera que no están en la cancha, que se desconecta, pero de pronto te anticipa”, declaró a Movistar Deportes.

¿Cuándo juegan Perú vs. México?

El amistoso internacional entre Perú vs. México se desarrollará este sábado 24 de septiembre a las 8.00 p. m. (hora peruana), en el Rose Bowl de Estados Unidos. Asimismo, tres días después, la Blanquirroja se medirá ante El Salvador en el Audi Field.