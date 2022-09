Horacio Orzán del FBC Melgar: Estamos golpeados, no era lo que esperábamos

Hay lamentos en el FBC Melgar tras perder por 2 a 0 ante Alianza Lima. El mediocampista Horacio Orzán se refirió a esta dolorosa derrota durante conferencia de prensa. Asimismo, comentó que los rojinegros están prácticamente obligados a obtener una victoria en su próximo duelo ante César Vallejo en Trujillo.

“Es evidente, no puedo decirte que estamos felices. Estamos golpeados, no era el partido que esperamos, pero esto es fútbol. No tuvimos la posibilidad de descontar. Pero este grupo que tiene autocrítica y mucha humildad”, resaltó.

Orzán también comentó que por la seguidilla de partidos ya no habrá tiempo para lamentos y solo concentrarse en sus próximos rivales.

“No nos vamos a lamentarnos más, no tenemos tiempo, el sábado tenemos otro encuentro muy difícil. Vamos a dar pelea”, describió.

Por último , aclaró que está comprometido al 100% con el equipo mistiano y que dará lo mejor de su parte para obtener el ansiado campeonato.

“Estoy a muerte con el grupo, da la cara donde sea y sale a todas las canchas de la misma manera. Hoy no tuvimos el partido que queríamos. El orgullo que tenemos lo vamos a sacar para mejorar. La única forma de salir adelante es trabajando, no conozco otra manera”, sostuvo.

Errores

Otro jugador que reconoció los errores del cuadro arequipeño es Walter Tandazo. “Tuvimos una desconcentración los primeros 5 minutos, eso nos costó los dos goles que nos hicieron. Luego de esto el partido se equilibró. No creamos muchas ocasiones de gol, no generamos mucho peligro, son puntos para mejorar de aquí en adelante”, explicó.