[ESPN Premium EN VIVO] ¿A qué hora juega San Lorenzo vs. River Plate por la Liga Profesional?

San Lorenzo vs. River Plate EN VIVO se enfrentan este domingo 18 de septiembre, en el estadio Nuevo Gasómetro, por la jornada 19 de la Liga Profesional Argentina 2022. El encuentro se podrá ver por la señal de ESPN Premium desde las 3.30 p. m. en el horario argentino (1.30 p. m. de Perú). Para que no te pierdas la cobertura ONLINE, ingresa a la web de a República Deportes, que te llevará el minuto a minuto, la recopilación en video de los goles y el marcador actualizado.

San Lorenzo vs. River Plate: ficha del partido

Partido San Lorenzo vs. River Plate ¿Cuándo juegan? Domingo 18 de septiembre ¿A qué hora? 1.30 p. m. (Perú), 3.30 p. m. (Argentina) ¿Dónde? Estadio Nuevo Gasómetro ¿En qué canal? ESPN Premium

¿A qué hora juegan San Lorenzo vs. River Plate?

Argentina: 3.30 p. m.

Colombia: 1.30 p. m.

Ecuador: 1.30 p. m.

México: 1.30 p. m.

Perú: 1.30 p. m.

Bolivia: 2.30 p. m.

Paraguay: 2.30 p. m.

Venezuela: 2.30 p. m.

Estados Unidos (Washington D. C., Miami, Nueva York): 2.30 p. m.

Brasil: 3.30 p. m.

Chile: 3.30 p. m.

Uruguay: 3.30 p. m.

España: 8.30 p. m.

Dos derrotas consecutivas en la liga argentina han mellado el ánimo en River Plate, que ve cómo lentamente crece la diferencia respecto a los primeros lugares de la tabla de posiciones. Con la finalidad de iniciar la recuperación, el equipo de Marcelo Gallardo está obligado a ganar de visita a San Lorenzo en esta nueva fecha.

El Millonario viene de una dura caída en casa ante Banfield por 2-1. Ni siquiera el marco lleno en el Estadio Monumental pudo evitar el tropiezo de los de Nuñez, que sufrieron por los goles de Alejandro Cabrera y Julián Palacios. Miguel Borja descontó para los locales.

El Ciclón, por su parte, no pudo sacar réditos de su salida a Santa Fe para medirse a Colón. El empate sin goles deja al conjunto de Boedo en el undécimo lugar de la tabla con 27 puntos, solo dos menos que River.

La última vez que ambas escuadras se enfrentaron fue en marzo de este año, por la Copa de la Liga Profesional. Dicho compromiso, jugado en el Nuevo Gasómetro, terminó con derrota 1-0 del cuervo.

¿Qué canal transmite San Lorenzo vs. River Plate?

Argentina: ESPN Premium

Bolivia: ESPN

Chile: ESPN

Colombia: ESPN

Ecuador: ESPN

Paraguay: ESPN

Perú: ESPN

Uruguay: ESPN

Venezuela: ESPN.

¿Dónde ver San Lorenzo vs. River Plate ONLINE?

Si deseas seguir el partido San Lorenzo vs. River Plate por internet fuera de Argentina, sintoniza la señal de Star Plus, servicio de streaming que transmite los duelos televisados por la cadena ESPN. En caso no tengas acceso al mismo, también puedes informarte desde la cobertura de La República Deportes.

¿Cómo sintonizar ESPN Premium para ver San Lorenzo vs. River Plate?

Cablevisión: canal 123 (digital)

Telecentro: 111 (digital) y 1017 (HD)

DirecTV: 604 (digital) y 1604 (HD).

¿Cuánto cuesta ESPN premium para ver San Lorenzo vs. River Plate?

Para poder ver San Lorenzo vs. River Plate a través de ESPN Premium, debes contratar el Pack Fútbol en Argentina, servicio que tiene un precio de 1.290 pesos mensuales disponible para los principales operadores de TV por cable y/o satélite en el país.

¿Qué partidos además de San Lorenzo vs. River Plate ver por ESPN Premium?

En ESPN Premium podrás acceder a varios partidos en exclusiva del fútbol argentino, además de San Lorenzo vs. River Plate. Para esta fecha 19, los duelos habilitados por esta señal son Talleres vs. Colón, Unión vs. Independiente, Estudiantes vs. Defensa y Justicia y Central Córdoba vs. Gimnasia.