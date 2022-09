¿Cuándo juegan América vs. Chivas EN VIVO vía TUDN por el clásico nacional de la Liga MX?

América vs. Chivas EN VIVO se enfrentan este sábado 17 de septiembre, a partir de las 9.00 p. m. (hora peruana y mexicana), por la jornada 15 del Torneo Apertura en la Liga MX 2022. El clásico nacional se jugará en el estadio Azteca, con transmisión vía TUDN, pero también podrás seguir este y otros partidos a través de La República Deportes, que te llevará la cobertura ONLINE con alineaciones confirmadas, relato minuto a minuto y recopilación en video de los goles.

América vs. Chivas: ficha del partido

Partido América vs. Chivas ¿Cuándo juegan? Sábado 17 de septiembre ¿A qué hora? 9.00 p. m. (Perú y México) ¿Dónde? Estadio Azteca ¿En qué canal? TUDN, Canal 5, Afizzionados

¿Qué canal transmite América vs. Chivas?

México: TUDN, Canal 5, Afizzionados

Estados Unidos: TUDN USA, Univisión

Centroamérica: TUDN.

América, que se sitúa como líder en solitario de la tabla de posiciones, puede asegurar su pase a los cuartos de final de la Liga MX nada menos que ante su más acérrimo rival, Chivas. La nueva edición de este clásico nacional encuentra al equipo azulcrema en un gran momento, mientras que los rojiblancos se aferran a su cupo para los playoffs.

En la fecha previa, las águilas rescataron un empate 3-3 ante Santos Laguna con dos goles en los minutos finales. Federico Viñas, con su tanto en el último minuto del tiempo añadido, selló la igualdad que le permite a su club ser puntero con 32 unidades, una más que su escolta Monterrey.

El rebaño sagrado, por su parte, viene de caer goleado en casa 4-1 por Tigres. Con 22 puntos, los dirigidos por Carlos Cadena ven muy difícil lograr el boleto directo a cuartos y tienen relativamente asegurada su presencia en el repechaje, pero no pueden descuidarse.

América y Chivas igualaron sin goles en marzo de este año por el Clausura, marcador que se ha repetido en los dos choques más recientes. El balance de los cinco últimos clásicos es de dos triunfos para los tapatíos, uno para los capitalinos y los dos empates ya mencionados.

¿A qué hora juega América vs. Chivas?

México: 9.00 p. m.

Colombia: 9.00 p. m.

Ecuador: 9.00 p. m.

Perú: 9.00 p. m.

Bolivia: 10.00 p. m.

Paraguay: 10.00 p. m.

Venezuela: 10.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 10.00 p. m.

Argentina: 11.00 p. m.

Brasil: 11.00 p. m.

Chile: 11.00 p. m.

Uruguay: 11.00 p. m.

España: 4.00 a. m. (domingo 18).

¿Cómo ver América vs. Chivas ONLINE?

Para que no te pierdas el América vs. Chivas por internet, sintoniza las señales de ViX y Blim, servicios de streaming pertenecientes al mismo conglomerado que el canal TUDN. En caso no tengas acceso a ninguno de ellos, también puedes informarte a través de la cobertura de La República Deportes.

¿Dónde sintonizar TUDN para ver América vs. Chivas?

Sky: canal 547 (SD) y 1547 (HD)

Izzi: canal 501 (SD) y 890 (HD)

Total Play: canal 503.

¿Qué otros partidos transmite TUDN además de América vs. Chivas?

En TUDN podrás ver no solo el América vs. Chivas, sino también los duelos como local, por la Liga MX, de los clubes Cruz Azul, Necaxa, Tigres, Toluca, Pumas, así como de los propios América y Chivas.

¿Cuánto cuesta ViX+ de TUDN para ver América vs. Chivas?

Si deseas seguir el clásico América vs. Chivas a través de ViX+, ten en cuenta que el costo es de 119 pesos mexicanos. En dicha plataforma podrás acceder a los encuentros televisados por TUDN, pero también a otros exclusivos de este servicio.