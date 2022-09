Gustavo Roverano y su ultimátum a Pineau: No puedes estar yendo y viniendo

Sebastien Pineau es de los jugadores que causan sensación en la selección peruana sub-20 por su futuro prometedor. Sin embargo, otro país que lo sigue muy de cerca es Chile. Incluso ya formó parte de la Roja. Ante esto, el entrenador de la Bicolor, Gustavo Roverano, reveló que conversó con el futbolista de Alianza Lima.

“En el caso de Sebastien, en el primer microciclo en marzo en Chincha, hablé bien claro con Sebastien porque él tenía que decidirse. No podía estar yendo a un lado y para el otro (Perú y Chile). No lo iba a presionar”, mencionó el estratega uruguayo para RPP.

Asimismo, la ‘Máscara’ contó que no le podía “prometer” nada al joven jugador dentro de la Bicolor. “Él tenía que jugar donde él quiera jugar, con nosotros o con Chile. Le dije: ‘Yo no te puedo prometer absolutamente nada, ningún entrenador te puede prometer nada. Yo no te puedo prometer algo que no sé si te la puedo cumplir, esto te lo vas ganando en el día a día’”, explicó.

¿Quién es Sebastien Pineau?

Sebastien Pineau es un futbolista peruano-chileno-francés que se desempeña como delantero. Actualmente, juega en la reserva de Alianza Lima. En la temporada 2021, fue prestado a la Universidad César Vallejo, club en el que disputó siete encuentros en la Liga 1 y no anotó ningún gol.

¿Cuánto vale Sebastien Pineau y hasta cuándo tiene contrato con Alianza Lima?

El ‘Cavani’ peruano es uno de los delanteros que más destacaron en las menores del equipo íntimo y su contrato con la institución estará vigente hasta el 31 de diciembre del 2022. Además, según se observa en el portal Transfermarkt, el joven atacante se encuentra valorizado en 100.000 euros.