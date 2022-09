El insólito motivo por el que Milena Merino le escribió a Ricardo Gareca por primera vez

Milena Merino es recordada por muchos por ser la voz que acompañaba a la Selección Peruana en cada uno de los encuentros, por lo que el Mundial Rusia 2018 es la etapa más determinante e influyente en la vida de la comunicadora.

En el programa deportivo de YouTube “Tiempo Muerto”, conducido por Giancarlo ‘Flaco’ Granda, Merino reveló una anécdota que la mantuvo en discreción durante muchos años a sus seguidores.

Previo a viajar a Rusia por el Mundial, Milena olvidó comprar sus accesorios de maquillaje y, ante la premura del tiempo, decidió escribirle a Ricardo, su contacto más cercano.

Como es de esperarse, el nombre coincide con el del técnico argentino; en consecuencia, la joven periodista no lo había agendado en su celular con el apellido, así que optó por escribir en el WhatsApp al primer Ricardo de su lista de contactos, quien finalmente fue Gareca.

“Busqué al primer Ricardo que me salió (en mi teléfono) y le escribí por mi maquillaje. Pasaron dos horas y me contestó, y me dijo que no me preocupara, que estaba por Argentina y que, cuando pasara por el Duty Free, me iba a comprar el maquillaje”, narra la comunicadora.

Fue a partir de ese incidente que Milena relata que tuvo más confianza con el exentrenador de la Bicolor, tanto para las coberturas de los procesos de partidos de eliminatorias como en la Copa América.