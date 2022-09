[En Vivo] River Plate vs. Banfield: ¿a qué hora juegan el partido por la Liga Argentina 2022?

River Plate vs. Banfield EN VIVO se juega, este miercoles 14 de septiembre a las 5.00 p. m. (hora peruana), por la jornada 19 de la Liga Profesional de Fútbol Argentino 2022. El encuentro se realizará en el estadio Monumental de Buenos Aires y tendrá transmisión de ESPN Premium y Star Plus. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

River Plate vs. Banfield: ficha del partido

Partido River Plate vs. Banfield Fecha Miercoles 14 de septiembre Hora 5.00 p. m. (hora peruana) Canal ESPN Premium y Star Plus Lugar Estadio Monumental de Buenos Aires

¿A qué hora juegan River Plate vs. Banfield?

El encuentro entre River Plate vs. Banfield se jugará este miercoles 13 de septiembre a las 5.00 p. m. (hora peruana). Revisa el horario según tu región.

Colombia: 5.00 p. m.

Ecuador: 5.00 p. m.

México: 5.00 p. m.

Perú: 5.00 p. m

Bolivia: 6.00 p. m.

Chile: 7.00 p. m.

Paraguay: 6.00 p. m.

Venezuela: 6.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C): 6.00 p. m.

Argentina: 7.00 p. m

Brasil: 7.00 p. m.

Uruguay: 7.00 p. m

¿Qué canal transmite el River Plate vs. Banfield?

El duelo entre River Plate vs. Banfield será transmitido por la señal de ESPN Premium, canal que tiene los derechos de varios partidos de la Liga Profesional Argentina 2022.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el River Plate vs. Banfield?

Para acceder a Star Plus para ver el River Plate vs. Banfield, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Cómo ver River Plate vs. Banfield ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del River Plate vs. Banfield por internet de este martes 13 de septiembre, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que accederás a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

River Plate vs. Banfield: últimos enfrentamientos

River Plate vs. Banfield: posibles alineaciones

River Plate : Franco Armani; Herrera, Díaz, Mammana, Pinola, Casco; Nicolás de la Cruz, Juan Quintero, Enzo Pérez; Pablo Solari, Matías Suárez.

Banfield: Facundo Cambeses; Aarón Quirós, Luis Mago, Alejandro Maciel, Emanuel Coronel; Alejandro Cabrera, Matías Romero, Julián Palacios, Jesús Dátolo, Matías González, Ramiro Enrique.

¿Dónde juegan River Plate vs. Banfield?

El encuentro entre River Plate vs. Banfield se disputará en el estadio Monumental, ubicado en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. El recinto fue inaugurado el 25 de mayo de 1938 y tiene capacidad para 72.054 espectadores.

Tabla de posiciones de la Liga Profesional de Fútbol Argentino 2022