[EN VIVO] Marsella vs. Frankfurt HOY: ¿a qué hora ver partido por la Champions League?

MIRA AQUÍ EN VIVO Marsella vs. Frankfurt | Ambos equipos se enfrentarán por la segunda fecha del Grupo D de la UEFA Champions League 2022 HOY, martes 13 de septiembre. El duelo iniciará a las 2.00 p. m. (hora peruana) y contará con la transmisión de ESPN 4 y Star Plus. Además, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy en la web de La República Deportes.

Marsella vs. Frankfurt: ficha del partido

Partido Marsella vs. Frankfurt ¿Cuándo juegan? Martes 13 de septiembre ¿A qué hora? 2.00 p. m. ¿Dónde? Estadio Vélodrome ¿En qué canal? ESPN 4 y Star Plus

Marsella vs. Frankfurt: posibles alineaciones

Olympique de Marsella: Pau López; Leonardo Balerdi, Eric Bailly, Sead Kolašinac; Jonathan Clauss, Valentin Rongier, Jordan Veretout, Nuno Tavares; Gerson, Dimitri Payet y Alexis Sánchez.

Eintracht Frankfurt: Kevin Trapp; Kristijan Jakić, Tuta, Evan N´Dicka, Christopher Lenz; Eric Ebimbe, Djibril Sow, Jesper Lindström, Mario Götze, Daichi Kamada; Kolo Muani.

Marsella vs. Frankfurt: últimos encuentros

¿A qué hora ver Marsella vs. Frankfurt EN VIVO?

El encuentro entre Marsella vs. Frankfurt se jugará a las 2.00 p. m. (hora peruana) por la segunda jornada del certamen europeo. Revisa en esta nota el horario según tu zona:

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Perú: 2.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Chile: 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

España: 10.00 p. m.

¿En qué canal ver Marsella vs. Frankfurt EN VIVO?

El partido Marsella vs. Frankfurt EN VIVO por la Champions League será transmitirá a través de ESPN 4 y Star Plus para toda Sudamérica. También, podrás seguirlo en HBO Max y TNT Sports para México.

¿Cómo ver Marsella vs. Frankfurt por Star Plus?

Si quieres seguir el Barcelona vs. Bayern Múnich por internet, sintoniza la señal de Star Plus, servicio de streaming de la cadena ESPN. En caso no tengas acceso al mismo, también puedes informarte a través de La República Deportes desde su página web.