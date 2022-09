Chelsea vs. Salzburgo EN VIVO: ¿en qué canal ver partido de los blues por la Champions League?

Chelsea vs. Salzburgo EN VIVO se emitirá este miércoles 14 de setiembre por la segunda jornada del grupo E de la Champions League, a partir de las 2.00 p. m. (hora peruana) en el Stamford Bridge. El encuentro será televisado por Fox Sports 2 y Star Plus.

Para que no te pierdas este compromiso y los partidos de hoy, puedes ver el cotejo de la Liga de Campeones de la UEFA vía live streaming en La República Deportes.

Chelsea vs. Salzburgo: ficha del partido

Chelsea vs. Salzburgo Champions League- Fecha 2, grupo E ¿Cuándo juegan? Miércoles 14 de setiembre ¿A qué hora? 2.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Stamford Bridge ¿Canal? Fox Sports 2 y Star Plus

Chelsea jugará de local ante Salzburgo por la segunda fecha del grupo E de la Champions League. Los ingleses no viven un buen momento. Su entrenador, Thomas Tuchel, fue despedido tras la derrota ante Brujas en la primera jornada.

Ahora, buscarán recuperarse ante el elenco de Austria. Los blues necesitan de la victoria para no complicar sus chances de clasificar a la siguiente ronda.

¿A qué hora juegan Chelsea vs. Salzburgo?

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Perú: 2.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Chile: 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

¿En qué canal ver Chelsea vs. Salzburgo?

Chelsea vs. Salzburgo, válido por la segunda jornada de la UEFA Champions League, se transmitirá a través de FOX Sports 2 y Star Plus.

¿Cómo ver Chelsea vs. Salzburgo ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Chelsea vs. Salzburgo por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Chelsea vs. Salzburgo?

Para acceder a Star Plus para ver el Chelsea vs. Salzburgo, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.