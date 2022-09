¿Por qué Gareca y Paolo Guerrero fueron tendencia tras la conferencia de Juan Reynoso?

Este viernes 9 de septiembre, el técnico Juan Reynoso brindó una conferencia de prensa y dio a conocer la lista de convocados para los amistosos que la selección peruana sostendrá en las próximas semanas contra México y El Salvador. A los pocos minutos, en redes sociales se volvieron tendencia los nombres de dos personajes vinculados durante muchos años a la Bicolor: Ricardo Gareca y Paolo Guerrero.

En el caso del ‘Tigre’, esto se dio porque la mayoría de internautas resaltó que la convocatoria del ‘Cabezón’ no fue muy distinta de las que solía realizar su antecesor en el cargo. Salvo por un par de ausencias, Reynoso conservó la base del grupo que disputó las últimas eliminatorias al Mundial Qatar 2022.

“ La primera lista de Reynoso es prácticamente la misma que la de Gareca, respetando el antiguo proceso”, “Los mismos jugadores que llamaría Gareca lo hace el ‘Cabezón’ Reynoso, nada de sorpresas”, “Reynoso está pensando primero en el grupo de Gareca, pero estoy seguro de que habrá transición lenta”, fueron algunos de los comentarios.

Actualmente, Gareca se encuentra sin equipo y Guerrero no ha podido anotar con Avaí en Brasil. Foto: composición FPF/AFP

Respecto a Guerrero, quien no fue considerado en la nómina de 27 futbolistas, los hinchas se mostraron de acuerdo con su ausencia y criticaron que los periodistas asistentes a la rueda de prensa insistieran en preguntar por él. No obstante, el estratega aclaró que no ha descartado al goleador histórico de la Bicolor.

“¿A quién se le ocurre preguntar por la no convocatoria de Paolo Guerrero?”, “El fútbol peruano va a avanzar cuando deje de preguntar por Paolo Guerrero, supérenlo”, “A partir de hoy en las conferencias debe estar prohibido pronunciarse los nombres de Paolo Guerrero y Jefferson Farfán”, se lee en las publicaciones de Twitter.

Lista de convocados de la selección peruana

Arqueros

Pedro Gallese

José Carvallo

Alejandro Duarte.

Defensas

Luis Advíncula

Carlos Zambrano

Anderson Santamaría

Aldo Corzo

Luis Abram

Miguel Araujo

Alexander Callens

Marcos López

Nilson Loyola.

Mediocampistas

Pedro Aquino

Wilder Cartagena

Renato Tapia

Sergio Peña

Yoshimar Yotún

Christofer Gonzáles

Christian Cueva

Edison Flores

Piero Quispe.

Atacantes