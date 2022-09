Eran habituales convocados de Ricardo Gareca y hoy no figuran en la lista de Juan Reynoso

Todo va quedando listo para los encuentros amistosos de la selección peruana. Este viernes 9 de septiembre, el técnico Juan Reynoso anunció su primera lista de convocados para afrontar estos partidos internacionales ante México y El Salvador. De los 27 futbolistas llamados, resaltó la presencia del mediocampista Piero Quispe y el arquero Alejandro Duarte. Sin embargo, también hubo grandes ausentes, que eran habituales convocados de Ricardo Gareca.

Son seis los futbolistas que integraron la última convocatoria del ‘Tigre’ para el repechaje Qatar 2022 y hoy están lejos de la selección peruana. Incluso tampoco integran la segunda lista selectiva de la Liga 1. ¿Quiénes son? En la siguiente nota te lo contamos.

Convocados de la selección peruana. Foto: Selección peruana/Twitter

Angelo Campos

El portero de Alianza Lima no forma parte de los tres arqueros de la selección peruana. Su lugar fue ocupado por su colega Alejandro Duarte, de Sporting Cristal. El motivo de su ausencia se debería a que el futbolista de 29 años viene de recuperarse de un desgarro muscular y solo ha disputado dos encuentros desde que se inició el Torneo Clausura 2022.

Ángelo Campos volvió a Alianza Lima para la temporada 2021. Foto: GLR

Christian Ramos

El zaguero central es uno de los titulares de Alianza Lima. Pese a su continuidad, el técnico de la selección peruana habría optado por dejarlo de lado debido al bajo nivel que ha venido mostrando en la Liga 1.

La 'Sombra' marcó el segundo gol con el que Perú derrotó a Nueva Zelanda y regresó a un Mundial tras 36 años. Foto: FPF

Miguel Trauco

Si bien el lateral izquierdo era convocado por Ricardo Gareca pese a no ser titular y no jugar en su equipo, con Juan Reynoso parece ser muy distinto. Miguel Trauco no juega desde hace tres meses y, recientemente, fue anunciado como refuerzo del San José de la MLS.

“Lo veo complicado porque siempre estamos viendo el presente del jugador. Más allá de que sea bueno y haya sido titular en los últimos años, sería poco congruente convocarlo hoy cuando ya tiene meses sin jugar”, declaró hace unas semanas el DT de Perú.

El futbolista peruano dejó el fútbol europeo y ahora tendrá una nueva aventura en la MLS. Foto: San Jose Earthquakes

Gabriel Costa

El mediocampista uruguayo, nacionalizado peruano, es otra de las ausencias en esta nueva era. Si bien Gabriel Costa no jugaba mucho en el equipo de Ricardo Gareca, casi siempre lo llamaba. Incluso formó parte de la lista que viajó a Qatar para disputar el repechaje. Además, es titular y uno de los goleadores de su equipo, Colo Colo.

Gabriel Costa lleva ocho goles marcados en la presente temporada. Foto: Colo Colo/Twitter

Raziel García

El actual mediocampista del Deportes Tolima de Colombia también fue parte del universo del ‘Tigre’ Gareca. Su poca continuidad en el cuadro del pijao sería el motivo de su ausencia en el equipo del ‘Cabezón’ Reynoso.

Raziel García juega actualmente por el Deportes Tolima. Foto: GLR

Horacio Calcaterra

El futbolista de Sporting Cristal también fue otro ausente en la nueva convocatoria. El argentino es otro de los nacionalizados que eran llamados por Ricardo Gareca a la selección y que disputaron algunos partidos de las eliminatorias sudamericanas.

Horacio Calcaterra debutó con la Bicolor en un amistoso ante Países Bajos en 2018. Foto: Captura FPF

Una mención aparte merece Jairo Concha, quien también integró la lista de convocados para el repechaje de Qatar 2022. Si bien el jugador de Alianza Lima no figura en la lista de los que disputarán el partido amistoso, sí se encuentra en la lista selectiva de la Liga 1.