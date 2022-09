¿Cuándo juega PSG vs. Brest EN VIVO con Kylian Mbappé por la Ligue 1 de Francia 2022-23?

PSG vs. Brest EN VIVO juegan este sábado 10 de septiembre, a partir de las 10.00 a. m. (hora peruana) en el estadio Parque de los Príncipes, por la fecha 7 de la Ligue 1 2022-23. La transmisión irá vía ESPN y Star Plus (streaming), pero también puedes informarte a través de La República Deportes, desde la cobertura ONLINE con alineaciones confirmadas, relato minuto a minuto y videos de goles para este y otros partidos del fútbol europeo.

PSG vs. Brest: ficha del partido

Partido PSG vs. Brest ¿Cuándo juegan? Sábado 10 de septiembre ¿A qué hora? 10.00 a. m. (Perú) ¿Dónde? Estadio Parque de los Príncipes ¿En qué canal? ESPN

¿A qué hora juegan PSG vs. Brest?

Colombia: 10.00 a. m.

Ecuador: 10.00 a. m.

México: 10.00 a. m.

Perú: 10.00 a. m.

Bolivia: 11.00 a. m.

Chile: 11.00 a. m.

Paraguay: 11.00 a. m.

Venezuela: 11.00 a. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 11.00 a. m.

Argentina: 12.00 p. m.

Uruguay: 12.00 p. m.

Brasil: 12.00 p. m.

España: 6.00 p. m.

Obligado a ganar para recuperar su primer lugar en la tabla de posiciones de la Ligue 1, el vigente campeón PSG recibe al modesto Stade Brestois por la séptima jornada de la liga francesa. El cuadro de Christophe Galtier fue desplazado de la punta por el Lens, que dio inicio a esta fecha con un triunfo por la mínima.

Los parisinos viene de vencer a mitad de semana a la Juventus por la fase de grupos de la Champions League. Con un doblete de su estrella Kylian Mbappé, el conjunto capitalino ganó un partido en el que padeció un poco durante el segundo tiempo.

Al cuadro bretón, por su parte, no le ha ido bien en este arranque de temporada. Con apenas cinco puntos, ocupa el puesto 17 de la clasificación, casilla que condena al descenso, y recién pudo sumar en la jornada previa luego de dos derrotas seguidas al empatar con Estrasburgo.

PSG y Brest jugaron por última vez entre sí en enero de este año. El poderoso equipo de Messi y Neymar le lleva una ventaja abrumadora a su rival de turno en el historial reciente, con 11 victorias consecutivas por todas las competencias.

¿Qué canal transmite PSG vs. Brest?

Argentina: ESPN

Bolivia: ESPN

Chile: ESPN

Colombia: ESPN

Ecuador: ESPN

Paraguay: ESPN

Perú: ESPN

Uruguay: ESPN

Venezuela: ESPN.

¿Cómo ver PSG vs. Brest ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión de PSG vs. Brest por internet, sintoniza la señal de Star Plus, servicio de streaming que incluye en su oferta al cliente los partidos televisados por el canal ESPN. En caso no tengas acceso al mismo, también puedes informarte desde La República Deportes.

Historial reciente de PSG vs. Brest

PSG 2-0 Brest | 15.01.22

Brest 2-4 PSG | 20.08.21

Brest 0-2 PSG | 23.05.21

Brest 0-3 PSG | 06.03.21

PSG 3-0 Brest | 09.01.21.

Alineaciones probables de PSG vs. Brest

PSG : Donnarumma; Kimpembe, Marquinhos, Pereira; Bernat, Ruiz, Sanches, Hakimi; Messi; Neymar, Sarabia.

Brest: Bizot; Brassier, Dari, Chardonnet, Duverne; Magnetti, Belkebla, Belaili, Lees-Melou, Honorat; Slimani.

¿Dónde juegan PSG vs. Brest?

El escenario de este compromiso será el estadio Parque de los Príncipes, recinto deportivo ubicado en la ciudad de París, con capacidad para albergar a 47.000 espectadores.