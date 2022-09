¿A qué hora juegan Monterrey vs. Juárez EN VIVO por la Liga MX 2022?

Monterrey vs. Juárez EN VIVO se enfrentan desde las 9.05 p. m. (hora peruana y mexicana), por la señal de Azteca 7, Fox Sports y Fox Sports Premium, por la fecha 14 del Torneo Apertura en la Liga MX 2022. El duelo se jugará en el Estadio Olímpico Benito Juárez, y lo podrás seguir desde la cobertura ONLINE de La República Deportes, con las alineaciones confirmadas, el relato minuto a minuto y los videos de goles en este y otros partidos de hoy.

Monterrey vs. Juárez: ficha del partido

Partido Monterrey vs. Juárez ¿Cuándo juegan? Hoy, viernes 9 de septiembre ¿A qué hora? 9.05 p. m. (Perú y México) ¿Dónde? Estadio Olímpico Benito Juárez ¿En qué canal? Azteca 7, Fox Sports, Fox Sports Premium

Los Rayados van por la punta. Por el arranque de la jornada 14 en la liga mexicana, Monterrey se mide de visita contra Juárez con la posibilidad de ubicarse como líder momentáneo si consigue un triunfo. El conjunto regio está empatado en puntaje con el América, que juega este sábado.

En la fecha previa, los de Vucetich le ganaron 3-2 al Cruz Azul en un partidazo. El cuadro de los bravos, por su parte, perdió 1-0 ante León y se quedó en el puesto 14 de la tabla con 13 unidades, a dos puntos de meterse en zona de clasificación a los playoffs.

¿A qué hora juegan Monterrey vs. Juárez?

México: 9.05 p. m.

Colombia: 9.05 p. m.

Ecuador: 9.05 p. m.

Perú: 9.05 p. m.

Bolivia: 10.05 p. m.

Chile: 10.05 p. m.

Paraguay: 10.05 p. m.

Venezuela: 10.05 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 10.05 p. m.

Argentina: 11.05 p. m.

Brasil: 11.05 p. m.

Uruguay: 11.05 p. m.

España: 3.05 a. m. (sábado 10).

¿Qué canal transmite Monterrey vs. Juárez?

En territorio mexicano, la transmisión por TV del Monterrey vs. Juárez irá desde los canales Azteca 7, Fox Sports y Fox Sports Premium. Para los hispanos en Estados Unidos, la señal encargada será Fox Deportes.

¿Cómo ver Monterrey vs. Juárez ONLINE?

Si no quieres perderte el Monterrey vs. Juárez por internet, puedes ingresar al canal de YouTube de TV Azteca, o ver la señal de Fox Sports desde Amazon Prime Video. En caso no tengas acceso a ninguno de estos, infórmate desde la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Últimos partidos de Monterrey vs. Juárez

Monterrey 3-0 Juárez | 15.03.22

Juárez 3-1 Monterrey | 01.10.21

Juárez 1-6 Monterrey | 03.03.21

Monterrey 2-1 Juárez | 30.08.20

Monterrey 2-0 Juárez | 11.03.20.

Alineaciones probables de Monterrey vs. Juárez

Monterrey : Esteban Andrada, Erick Aguirre, Stefan Medina, Héctor Moreno, Sebastián Vegas, Celso Ortíz, Luis Romo, Arturo González, Maximiliano Meza, Germán Berterame y Rodrigo Aguirre.

Juárez: Alfredo Talavera, Maximiliano Olivera, Emiliano Velázquez, Carlos Salcedo, Jaime Gómez, Francisco Nevarez, Fernando Arce, Alan Medina, Matías García, Carlos Fierro y Gabriel Fernández.

¿Dónde juegan Monterrey vs. Juárez?

El escenario del partido será el Estadio Olímpico Benito Juárez, recinto deportivo con capacidad para casi 20.000 espectadores, ubicado en la ciudad de Juárez.