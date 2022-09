Boca Juniors vs. River Plate: últimas noticias previo al superclásico del fútbol argentino

El partido que paraliza el mundo del fútbol está de regreso. Boca Juniors y River Plate, los dos clubes más populares de Argentina, se preparan para afrontar un apasionante superclásico, el segundo de este 2022, por el Campeonato de Primera División del fútbol argentino. Igualados en la tabla de posiciones y a pocos puntos del líder, xeneizes y millonarios van por el triunfo para seguir en la pelea por el título.

Boca Juniors vs. River Plate EN VIVO 14:10 Boca Juniors publica lista de convocados para el clásico El club xeneize dio a conocer la relación de 23 jugadores citados para enfrentar a River Plate. Los peruanos Luis Advíncula y Carlos Zambrano fueron considerados. Foto: Boca Juniors 13:04 Boca Juniors vs. River Plate: el último superclásico al que llegaron con puntos iguales Una situación similar no ocurrría desde el 2015, año en el que ambos igualaban con 24 puntos y peleaban la punta de la tabla. ¿Qué pasó en ese clásico? El duelo se dio un 3 de mayo y tuvo por vencedor a Boca Juniors por 2-0, con anotaciones de Cristian Pavón y Pablo Pérez en La Bombonera. 12:40 Árbitros y VAR confirmados para el superclásicpo Boca vs. River Árbitro principal: Darío Herrera Primer asistente: Juan Pablo Belatti Segundo asistente: Diego Bonfá Cuarto árbitro: Yael Falcón VAR: Mauro Vigiliano y Diego Abal Quinta árbitra: Mariana del Almeida 11:56 Boca vs. River: ¿cómo quedaron los superclásicos en La Bombonera? Si se toman en cuenta a los duelos oficiales y amistosos disputados en La Bombonera, la mayor cantidad de superclásicos han tenido como vencedor al Xeneize: Total: 115 Ganó Boca: 53 Ganó River: 24 Empates: 38. 11:07 Hugo Ibarra previo al superclásico: "Nosotros no somos favoritos" De cara al duelo con River, el DT xeneize no se cree candidato a quedarse con el triunfo, pero aclaró que "cada superclásico es otra cosa". VIDEO: ESPN 10:47 Ibarra sobre la recuperación de Marcos Rojo "Marcos está mucho mejor, tiene un día más de recuperación. Mañana veremos cómo va", dijo el DT xeneize debido a que el defensa se sintió en los entrenamientos, por lo que su presencia era dudosa en el superclásico. 10:41 ¿Juega Solari? Gallardo respondió "Tengo a todos los jugadores disponibles. Si Pablo está bien, estará en el equipo", finalizó el 'Muñeco'. 10:37 Gallardo sobre sus triunfos en La Bombonera "Creo que son diferentes etapas. Nosotros nos sentimos cómodos al ir a la cancha de Boca. Es un partido que hace tiempo no se juega con público. Estamos con deseo de imponernos". 10:35 Gallardo sobre la importancia del clásico en la tabla "Estamos en igualdad de condiciones, a cuatro de los punteros. Una victoria el domingo puede significar que cualquiera de los dos equipos despegue. Y los 27 puntos que quedan por disputarse, habrá una pelea importante hacia el título". 10:32 Gallardo: "El tiempo, la calidad y la técnica terminará imponiéndose" "Tratando de potenciar lo nuestro. Sabemos que jugamos con un rival en su cancha, con su gente. Es un equipo que no ha tenido el control del partido, han sido peleados. Me imagino que el clásico será de la misma manera. El tiempo, la calidad y la técnica terminará imponiéndose; será un partido muy disputado. Tenemos intenciones de imponernos en La Bombonera". 10:26 Gallardo sobre la duda de Pablo Solari "Más allá de su rápida respuesta física y lo rápido que pudo empezar a tomar vuelo. Yo lo estuve acompañando estos días para ver su proceso. No hay que olvidar que no deja de ser un futbolista joven que recién llega a la institución", mencionó el 'Muñeco'. "Hoy hizo un entrenamiento bastante bueno, ya veremos cómo va mañana. Yo creo que lo tendremos disponible para el duelo contra Boca", explicó. 10:24 Gallardo: "Todavía no hay equipo confirmado" "No porque tenga dudas, sino por los jugadores que fueron tocados en el último partido. Tuvimos una semana de recuperación bastante buena. Creemos que vamos a llegar con todos los jugadores disponibles para ser parte del partido. Dependerá de lo que yo decida hacer". 10:22 Marcelo Gallardo en conferencia de prensa El 'Muñeco' brinda una rueda de prensa previo al superclásico argentino. 10:04 Zambrano no estaría en el XI de Boca Juniors Tras reciente información de ESPN, el zaguero peruano no estaría en la oncena titulare del xeneize para el superclásico. En su reemplazo estaría Marcos Rojo. Este sería el XI de Boca: Rossi; Advíncula, Figal, Rojo, Fabra; Pol Fernaández, Valera, Payero, Ramírez, Langoni y Benedetto. 09:12 La posible alineación de River Plate para el superclásico Marcelo Gallardo recupera a Emanuel Mammana y a Franco Armani; sin embargo, aún espera a su goleador Pablo Solarim quien lleva siete tantos. Debido a ello, el 'Muñeco' tendría en mente a estos titulares: Franco Armani; Milton Casco, Emmanuel Mammana, Paulo Díaz, Elías Gomez; Santiago Simón, Enzo Pérez, Rodrigo Aliendro, Nicolás de la Cruz; Matías Suárez y Lucas Beltrán. 08:46 Boca vs. River: bajas, regresos y dudas para el superclásico Ambas escuadras no llegarán con el plantel completo para el superclásico del fútbol argentino. Sin embargo, por un lado hay esperanza de que algunos futbolistas lleguen, mientras que, por otro, es oficial el retorno de figuras claves. Boca tendrá las conocidas bajas de Sebastián Villa, Exequiel Zeballos y Cristian Medina, ya que cuentan con distintos tipos de lesiones. Por otro lado, en River no tendrán a Bruno Zuculini, quien fue expulsado en el último duelo ante Barracas Central; sin embargo, espera recuperar a su goleador Pablo Solari. 08:01 La alineación de Boca Juniors para el superclásico El DT Hugo Ibarra ya prepara a sus titulares para medirse ante River. El XI que ha parado en los entrenamientos incluye a los dos defensas peruanos: Agustín Rossi; Luis Advíncula, Jorge Figal, Carlos Zambrano, Frank Fabra; Alan Varela, Pol Fernández, Martín Payero; Luca Langoni, Norberto Briasco y Darío Benedetto. 07:50 Boca vs. River: la previa Buen día, lector o lectora de La República. En esta nota conocerás todo sobre el esperado superclásico argentino entre Boca y River que se disputará este domingo 11. Entérate de la hora, de los canales que lo transmitirán y de todas las novedades sobre cada equipo de cara a este importante partido.

El equipo de Hugo Ibarra será local en esta oportunidad, por lo que buscará repetir el triunfo que consiguió en marzo por la Copa de la Liga Profesional. Aquella vez, el autor del tanto fue Sebastián Villa, quien se perderá este cotejo por lesión.

El conjunto de Marcelo Gallardo, por su parte, quiere estirar su buena racha de seis fechas consecutivas sin perder en la liga argentina. Con 29 unidades, los dos equipos están a cuatro de Atlético Tucumán y Gimnasia La Plata, punteros del certamen.

Superclásico Boca vs. River 2022: fecha

La nueva edición de esta añeja rivalidad entre Boca Juniors y River Plate se jugará este domingo 11 de septiembre, como duelo de fondo de la jornada 18 en la Liga Profesional Argentina 2022.

Superclásico Boca vs. River 2022: horario y canal

En territorio argentino, el partido arrancará a las 5.00 p. m. por la señal de los canales TNT Sports y ESPN Premium. Para Perú, la transmisión televisiva irá vía ESPN desde las 3.00 p. m.

¿Cómo ver el superclásico Boca vs. River ONLINE?

Si quieres seguir el clásico Boca Juniors vs. River Plate por internet, sintoniza la señal de Star Plus en todos los países de Latinoamérica (excepto Argentina), AFA Play y Fanatiz, servicios de streaming que cuentan con los derechos de trasmisión del torneo. En caso no tengas acceso a ninguno de estos, puedes informarte a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Dónde juegan el superclásico Boca vs. River?

El escenario de este enfrentamiento será el estadio Alberto J. Armando, mejor conocido como La Bombonera, recinto deportivo con capacidad para 54.000 espectadores. Es propiedad del Club Atlético Boca Juniors y se ubica en el barrio de La Boca, Buenos Aires.