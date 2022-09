DT de Boca puso el ‘parche’ en la previa del superclásico: No somos candidatos al título

Faltan dos días para que se lleve a cabo el superclásico de Argentina entre Boca Juniors vs. River Plate. Por ello, el estratega xeneize dejó una particular frase que no ha caído muy bien entre la prensa gaucha y los hinchas boquenses.

En la previa del partido ante River, el DT Hugo Ibarra señaló que, pase lo que pase en el superclásico, Boca Juniors no es candidato a llevarse el título de la Liga Profesional de Argentina. Xeneizes y millonarios tienen la misma cantidad de puntos (29), a cinco del líder Atlético Tucumán .

“ Primero, tenemos que jugar el superclásico: son 90 minutos, después veremos. Nosotros no somos candidatos ”, aseguró Ibarra en conferencia de prensa en el predio boquense.

¿Cuándo juega Boca Juniors vs. River Plate?

El superclásico de Argentina entre Boca Juniors vs. River Plate se llevará a cabo este domingo 11 de septiembre a las 3.00 p. m. (hora peruana) en La Bombonera. La transmisión estará a cargo de ESPN Premium y TNT Sports para la región de Argentina, pero también podrás seguir las incidencias en Star Plus y la web de La República Deportes.

