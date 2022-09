Prensa chilena arremete contra Byron Castillo por negarse a declarar ante la FIFA: “¿A qué le teme?”

Byron Castillo sigue desatando polémica en Chile. Tras la resolución en primera instancia de la FIFA que desestimó cualquier castigo contra el exjugador del Barcelona de Guayaquil, la Federación Chilena de Fútbol asistirá este 15 de septiembre a Zurich, Suiza, para presentar su apelación en el caso contra el defensa norteño.

Si bien el máximo organismo del balompié mundial invitó a la federación ecuatoriana, a la peruana y al propio Byron para rendir su manifestación, el abogado del futbolista, Andrés Holguín, indicó que Castillo no está obligado a ir. “ Byron no tiene la obligación legal de comparecer . En un juicio, si mis testigos deciden no ir, no los puedo obligar”, comentó el asesor legal.

Ante esta situación, el medio sureño Red Gol arremetió contra el jugador del Club León de México por su accionar. “¿A qué le teme? FIFA ‘recomienda’ que Byron Castillo declare, pero Ecuador defiende su derecho a guardar silencio”, se lee en el texto.

Byron Castillo es polémica en Chile. Foto: Captura Red Gol

¿Qué busca Chile con esta audiencia?

Según el abogado de la ANFP, Eduardo Carlezzo, los chilenos buscan que Castillo declare, porque su testimonio es clave para entender y aclarar la situación. Es por ello que el viaje a Suiza tiene la misión de obtener un mejor panorama de cara al Mundial de Qatar.