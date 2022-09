Con Cristiano Ronaldo, ¿en qué canal ver Manchester United vs. Real Sociedad por la Europa League?

VER Manchester United vs. Real Sociedad AQUÍ | Ingleses y españoles se enfrentarán este jueves 7 de setiembre por la primera fecha del grupo E de la Europa League a partir de las 2.00 p. m. (hora peruana) en Old Trafford. El encuentro será televisado por Star Plus.

Para que no te pierdas este compromiso y los partidos de hoy, puedes ver la transmisión y el minuto a minuto por internet vía live streaming en La República Deportes.

Manchester United vs. Real Sociedad: ficha del partido

Manchester United vs. Real Sociedad Europa League 2022-2023 ¿Cuándo juegan? Jueves 7 de setiembre ¿A qué hora? 2.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Estadio Old Trafford ¿Canal? Star Plus.

Manchester United debutará en la Europa League ante el conjunto de la Real Sociedad en condición de local en el mítico Old Trafford.

El conjunto inglés llega en gran momento, ya que acumula cuatro victorias en la Premier League y quiere extender su buen momento en el plano internacional.

Por su parte, el elenco español viene de empatar 1-1 ante Atlético de Madrid y marcha en la parte intermedia de la tabla de la liga española.

Manchester United vs. Real Sociedad: hora del partido

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Perú: 2.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Chile: 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C): 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

España: 10.00 p. m.

¿Dónde ver EN VIVO Manchester United vs. Real Sociedad?

Para ver EN VIVO Manchester United vs. Real Sociedad por la Europa League, debes entrar a la plataforma de streaming de Star Plus.

¿Cómo ver Manchester United vs. Real Sociedad ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Manchester United vs. Real Sociedad por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso de que no puedas ingresar, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Manchester United vs. Real Sociedad?

Para acceder a Star Plus y ver el Manchester United vs. Real Sociedad, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio de streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

Posibles alineaciones del Manchester United vs. Real Sociedad