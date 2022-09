[En Vivo] Liverpool vs. Napoli: minuto a minuto por la UEFA Champions League 2022-23

Ver Liverpool vs. Napoli EN VIVO y EN DIRECTO se enfrentarán este miércoles 07 de septiembre por la fecha 1 del Grupo A de la fase de grupos de la UEFA Champions League. El duelo entre rojos y celestes está pactado para las 2.00 p. m. (hora peruana) en el estadio Diego Armando Maradona y contará con TRANSMISIÓN de ESPN para toda Sudamérica y la plataforma de streaming Star Plus .

Recuerda que también podrás seguir el minuto a minuto de este partidazo en la web de La República Deportes, así como también los resultados de los partidos de hoy.

Liverpool vs. Napoli: ficha del partido

Partido Liverpool vs. Napoli ¿Cuándo juegan? Miércoles 7 de septiembre ¿Dónde? Estadio Diego A. Maradona ¿A qué hora? 2.00 p. m. ¿En qué canal? ESPN y Star Plus

Liverpool vs. Napoli: pronósticos y cuotas del partido

Betsson: gana Napoli (3,35) | empate (3,65) | gana Liverpool (2,10)

Inkabet: gana Napoli (3,40) | empate (3,70) | gana Liverpool (2,05)

Doradobet: gana Napoli (3,40) | empate (3,75) | gana Liverpool (2,08)

Meridianbet: gana Napoli (3,38) | empate (3,68) | gana Liverpool (2,08)

Te Apuesto: gana Napoli (3,25) | empate (3,60) | gana Liverpool (2,10)

A qué hora juega Liverpool vs. Napoli

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Perú: 2.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Chile: 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

En qué canal ver Liverpool vs. Napoli

La transmisión del partidazo entre Liverpool vs. Napoli estará a cargo de la cadena internacional ESPN y la plataforam de streaming Star Plus.

Liverpool vs. Napoli en ESPN

Argentina: canal 25 y 155 (Antina), canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 104 Y 1009 (Telecentro), canal 23 y 102 (Cablevisión), canal 15, 103 y 1003 (Supercanal), canal 18 y 202 (Cabletel), canal 22, 103 y 822 (Express), canal 18, 101 y 616 (Cablevideo Digital).

Bolivia: canal 41 (Entel), canal 510 y 702 (Tigo).

Chile: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 482 y 886 (Movistar TV), canal 175 y 475 (Claro TV).

Colombia: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 486 y 886 (Movistar TV), canal 26 y 246 (Tigo), canal 510 y 1510 (Claro TV).

Ecuador: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 202 y 734 (Grupo TV Cable), canal 90 y 590 (Claro TV).

Paraguay: canal 104 (Tigo).

Perú: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 486 y 886 (Movistar TV satélite), canal 506 y 741 (Movistar TV cable), canal 40 (Star Globalcom), canal 64 y 521 (Claro TV).

Uruguay: canal 622 y 1622 (DirecTV).

Venezuela: canal 622 y 1622 (SimpleTV), canal 485 (Movistar TV), canal 105 y 106 (Inter Satelital), canal 503 (CANTV), canal 43 (Vencable), canal 39 (TV Zamora).

Liverpool vs. Napoli en Star Plus

Para acceder a Star Plus para ver el Liverpool vs. Napoli, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

