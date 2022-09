Carlos Bustos revela lo que Alianza le pide como DT: “Me exigen resultados siempre”

Carlos Bustos, actual entrenador de Alianza Lima, fue entrevistado en Gol Perú y dio sus impresiones sobre la llegada de Juan Reynoso al banquillo de la selección peruana. Asimismo, se refirió a la dura goleada (8-1) que sufrió su equipo ante River Plate por la última jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2022.

El DT ahondó sobre las situaciones que vive y vivió en nuestro país. “En Perú tuve la suerte de estar en tres lugares muy bien estructurados. Cada uno con sus objetivos. Actualmente, se me exigen resultados siempre y es lo que toca al pertenecer a un club tan grande en el país”, dijo el argentino.

En lo que a Reynoso y la selección peruana respecta, Bustos también se pronunció: “Felicité a Juan y me puse a su disposición por el bien del fútbol peruano. Me sorprendió que la selección peruana no vaya al mundial porque el proceso anterior lo merecía. Ojalá el actual lo consiga”.

Sobre el 8-1 de River sobre Alianza

El estratega blanquiazul también lamentó la dura caída ante los millonarios por la Copa Libertadores. “Tuvimos un grupo muy duro en la Copa Libertadores. Competimos muy bien hasta el último partido. La última derrota ante River Plate no la merecía Alianza Lima. Los torneos internacionales son una deuda pendiente”, concluyó.

¿Cuándo vuelve a jugar Alianza Lima?

Los íntimos volverán a jugar por el Torneo Clausura de la Liga 1 2022 este domingo 11 de septiembre, en condición de local, ante FBC Melgar desde las 3.30 p. m. El choque frente al Dominó fue reprogramado por la participación de los mistianos en la Copa Sudamericana.