Peñarol vs. Nacional: ¿cómo, dónde y a qué hora ver el superclásico del fútbol uruguayo?

Ver Peñarol vs. Nacional este domingo 4 de septiembre por la fecha 4 del fútbol uruguayo. El duelo comenzará a las 3.30 p. m. (hora uruguaya) o 1.30 p. m. (hora peruana) y se disputará en el Estadio Gran Parque Central.

El choque contará con la TRANSMISIÓN EN VIVO Y EN DIRECTO por la señal de VTV Uruguay y Star Plus. Además, este y otros partidos tendrán una cobertura GRATIS ONLINE en la web de La República Deportes.

Clásico Nacional vs. Peñarol 16:57 Nacional quedó listo El Decano realizó un último trabajo de cara al clásico ante Nacional, por el torneo uruguayo. Foto: Twitter. 15:32 ¿Dónde van a jugar Nacional vs. Peñarol? El Gran Parque Central es un estadio de fútbol mundialista. Es propiedad del Club Nacional de Football. 13:54 Nacional vs. Peñarol: posibles alineaciones Nacional: Rochet; Cándido, Laborda, Marichal, Lozano; Ocampo, Rodríguez, Carballo, Castro; Suárez y Fagúndez. Peñarol: Cardozo; Aguirregaray, Menosse, Rak, Ramos; Gargano, Cristóforo; Lozano, Méndez, Rossi; Bentancourt. 12:03 ¿Qué canal pasará el clásico? La transmisión del Nacional vs. Peñarol estará a cargo de VTV+ para la región de Uruguay y GolTV Latinoamérica para toda Sudamérica. También podrás seguirlo en la plataforma de streaming Star Plus. Argentina: GolTV, Star Plus Bolivia: GolTV, Star Plus Brasil: Star Plus Chile: GolTV, Star Plus Colombia: GolTV, Star Plus Ecuador: GolTV, Star Plus Paraguay: Star Plus Perú: GolTV, Star Plus Uruguay: GolTV, Star Plus, VTV+. 11:07 ¿A qué hora es el clásico? El clásico entre Nacional vs. Peñarol se llevará a cabo este domingo 04 de septiembre a la 1.30 p. m. (hora peruana) y 3.30 p. m. (hora uruguaya): México: 3.30 p. m. Perú: 3.30 p. m. Ecuador: 3.30 p. m. Colombia: 3.30 p. m. Bolivia: 4.30 p. m. Chile: 4.30 p. m. Venezuela: 4.30 p. m. Paraguay: 4.30 p. m. Argentina: 5.30 p. m. Uruguay: 5.30 p. m. Brasil: 5.30 p. m. 11:05 ¡Bienvenidos a la previa! Muy buenos días queridos lectores de La República Deportes. En esta oportunidad nos acompañarán en una edición más del superclásico del fútbol uruguayo entre Nacional vs. Peñarol.

Peñarol vs. Nacional: previa

Dar el golpe definitivo a un equipo que está contra las cuerdas es la misión que tendrá este fin de semana el Nacional en el clásico que jugará frente al Peñarol en la cuarta jornada del Torneo Clausura uruguayo.

Con cinco partidos disputados —teniendo en cuenta que la quinta y la sexta fecha ya fueron jugadas— los dos equipos atraviesan realidades distintas que hacen que el Tricolor aparezca como el gran favorito.

Esa condición estará reforzada, además, por la presencia en su once inicial de Luis Suárez, quien —en el Estadio Gran Parque Central— regresará a jugar un encuentro de este tipo luego de 16 años y cuya presencia en el campo se robará la atención de todos.

Peñarol vs. Nacional: ficha del partido

Partido Peñarol vs. Nacional ¿Cuándo juegan? Domingo 4 de septiembre ¿A qué hora? 3.30 p. m. (hora uruguaya), 1.30 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Gran Parque Central ¿En qué canal ver? VTV Uruguay y Star Plus

Peñarol vs. Nacional: alineaciones probables

Nacional: Sergio Rochet, José Luis Rodríguez, Mathías Laborda, Léo Coelho, Leandro Lozano, Felipe Carballo, Diego Rodríguez, Alfonso Trezza, Camilo Cándido, Franco Fagúndez y Luis Suárez.

Peñarol: Dawson, Matías Aguirregaray, Da Silveira, Yonatthan Rak y Ramos, Gargano y Cristóforo, Laquintana, Lozano y Méndez, y Viatri o Bentancourt.

¿A qué hora juegan Peñarol vs. Nacional?

El enfrentamiento entre Peñarol vs. Nacional se disputará este 4 de septiembre en las instalaciones del Estadio Gran Parque Central. Conoce el horario según tu zona geográfica:

Perú, Colombia, Ecuador, México: 1.30 p. m.

Chile, Bolivia, Venezuela, Paraguay: 2.30 p. m.

Argentina, Brasil, Uruguay: 3.30 p. m.

¿Dónde ver Peñarol vs. Nacional?

El clásico Peñarol vs. Nacional contará con una transmisión EN VIVO Y EN DIRECTO por el canal VTV Uruguay y por Star Plus de manera online.

¿Cómo ver Peñarol vs. Nacional ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Peñarol vs. Nacional por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para verPeñarol vs. Nacional?

Para acceder a Star Plus para ver el Peñarol vs. Nacional, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Dónde jugarán Peñarol vs. Nacional?

El recinto que albergará el cotejo entre Peñarol vs. Nacional por el Campeonato Uruguayo será el Estadio Gran Parque Central, recinto inaugurado en 1900 y con capacidad para albergar a 34.000 hinchas.