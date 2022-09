Jefferson Farfán: la “Foquita” está de vuelta

“Los clásicos son partidos distintos en los que se deja de lado la estadísticas y la realidad de cada equipo”, una declaración cliché que con el pasar de los años tomó más fuerza, pero sobre todo realidad. En más de una ocasión, el equipo que no llega mejor salió vencedor o viceversa, es por ello que no existe favorito. Eso bien lo sabe Alianza Lima, que si bien pelea los primeros lugares del Torneo Clausura - se ubica cuarto con 17 puntos a solo 3 del primer lugar, Atlético Grau-no se guardará nada este domingo ante Universitario en Matute.

Ganar el clásico y celebrar con su gente en casa es la consigna, es por ello que el técnico Carlos Bustos trabaja día a día bosquejando el once titular que echará al campo. Muchos esperan alguna novedad en el equipo, pues anhelan ver a Jefferson Farfán en acción, algo que no es descabellado.

La ‘Foquita’ no ha debutado en la actual temporada con los íntimos, pues no ha sumado minutos en Copa Libertadores ni minutos en la Liga 1, debido a que las molestias en su rodilla trastocaron en diversas ocasiones los planes para exigirse de la misma forma que los otros jugadores. Pero en los últimos días, el ‘10′ blanquiazul aumentó la exigencia en su preparación a nivel personal.

Jefferson reveló a través de sus redes sociales con videos, imágenes y mensajes de superación, lo mejor de sí para volver a ser considerado en el equipo principal del cuadro blanquiazul. Sin duda, no desea perderse el cotejo ante los cremas, pues pasó a trabajar con balón junto al resto de sus compañeros y ayer dio un paso más.

Según se supo, Farfán sumó minutos en el partido de práctica que Alianza sostuvo como parte de su entrenamiento diario. Estuvo en el campo al promediar veinte minutos sin presentar molestia alguna y si bien aún el comando técnico blanquiazul no probó un once titular, mañana se espera tener más novedades. Incluso, si finalmente Farfán estará o no en lista.

Jefferson Farfán se unió a los trabajos del primer equipo tras varios meses de ausencia. Foto: Alianza Lima

“No sabemos todavía si estará (Jefferson Farfán), eso lo verá la parte médica, lo vimos hoy un rato en el campo”, señaló Yordi Vílchez, defensa de Alianza Lima tras referirse a las entradas agotadas para el clásico. “Agradecerles por las entradas agotadas, el estadio estará lleno como en las últimas fechas y esperamos darles la alegría que se merecen”, agregó.

Quiere anotar

A días que ruede el balón en Matute, Aldair Rodríguez mencionó que en casa deben sumar de a tres para seguir en carrera por el bicampeonato de la Liga 1. “Estamos bastante concentrados en el partido del domingo, será complicado como todos los clásicos, con muchas expectativas. Puede pasar cualquier cosa pero estamos de locales y no podemos darles chance que nos superen”, declaró el delantero. A pesar que Alianza Lima pelea las primeras casillas del Torneo Clausura, Rodríguez es consciente que deberán hacer un partido perfecto, pues sabe que Universitario no será un rival fácil , ya que necesita una victoria para mantener las chances en el torneo local.

“En un clásico no hay favorito, hay que respetar mucho al rival y hay que hacer las cosas bien para que podamos llevarnos el triunfo”, finalizó. El duelo ya comienza a jugarse y a vivir fuera de las canchas.

Íntimos le rendirán homenaje a Kimberly García en Matute

Alianza Lima enfrentará a Universitario en una nueva edición del clásico del fútbol peruano en Matute y habrá espacio para rendirle homenaje a Kimberly García. Nuestra bicampeona mundial de marcha atlética tendrá una merecida ovación en el recinto blanquiazul que contará con más de 25 mil hinchas.

La deportista nacional será premiada en el entretiempo del cotejo, así lo decidió el cuadro blanquiazul que tendrá una sorpresa adicional para el deleite de sus hinchas. Los íntimos le entregarán una placa de reconocimiento. Ella estará acompañada por autoridades del club y a los embajadores del club: Teófilo Cubillas, Pitín Zegarra, César Cueto, José Velásquez, Jaime Duarte y Hugo el Cholo Sotil.