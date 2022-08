Ferrari indicó que Alianza se crea una fábula con el título de 1934: “Es una alucinación de ellos”

Una polémica de nunca acabar. En los últimos años, los hinchas de Alianza Lima y la misma institución han indicado que el título de 1934 del fútbol peruano les pertenece. Sin embargo, ese trofeo está en las tribunas del máximo rival, Universitario de Deportes. Sobre estos rumores, Jean Ferrari dio su opinión y dejó las cosas claras.

La escuadra crema es el club con más títulos en toda la historia del fútbol peruano, con 26 en su haber, y los blanquiazules han ganado 24 , según la misma Federación Peruana de Fútbol (FPF). Si el galardón que reclaman los íntimos pasara a sus manos, estarían empatados con los merengues en la cima de los más victoriosos.

Ante ello, para tratar de ponerle fin a este tema, Jean Ferrari dio su posición sobre el título en el programa deportivo “Unidos por la ‘U’”. “A título oficial, no hay nada que discutir. Tenemos ahí la réplica de la copa. Los libros lo indican, la Federación Peruana de Fútbol lo indica. Entonces qué tendríamos que discutir. B ásicamente, es una alucinación que ellos tienen o no sé qué palabra utilizar”.

Por otro lado, el administrador deportivo de Universitario dijo que no hay caso discutir por un tema que no tiene nada de cierto. “Es una fábula para ellos o querer generar cierta polémica con algo que no les corresponde, entonces para qué entrar a discutir algo que es nuestro. No vale la pena”, puntualizó.

Próximo encuentro de Universitario

El encuentro entre Universitario de Deportes vs. Ayacucho se disputará en el estadio Monumental por la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2022. El duelo se jugará a las 7.00 p. m. (hora peruana) y se transmitirá a través de GolPerú.