¿Por qué Ricardo Gareca es tendencia y qué tiene que ver con la barra de Boca Juniors?

El gran trabajo que realizó Ricardo Gareca en la selección peruana no pasó desapercibido para nadie. Por ello, tras no renovar con el ‘equipo de todos’, el ‘Tigre’ suena en grandes equipos de América. Los que han ingresado en la disputa por el argentino son Independiente y Boca Juniors, en este último la sensación del hincha está dividida por un hecho que pasó hace muchos años.

Luego de ser eliminado de la Copa Libertadores en octavos de final, el pueblo xeneize se quedó muy fastidiado y vienen pidiendo un técnico de categoría que le devuelva la identidad al equipo. A esto se sumaron los problemas internos que sucede en Boca Juniors, como la pelea entre Carlos Zambrano y Darío Benedetto.

Gran sector de la hinchada pide que llegue Ricardo Gareca por su pasado exitoso reciente en la Bicolor y porque se encuentra libre. Sin embargo, otro sector rechaza que el argentino siquiera sea tentado por la dirigencia. ¿A qué se debe esto? Sucede que cuando el ‘Tigre’ era jugador, él vistió los colores de la escuadra xeneize y luego pasó a las filas del máximo rival River Plate.

La decisión del exdelantero fue tomada como una de las mayores traiciones en la historia del fútbol argentino y la hinchada no se lo perdonó. Años más tarde de este episodio, Gareca contó su versión: “No me pagaban en Boca, no cobré un mes, estuve ocho meses sin cobrar”.