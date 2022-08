[EN VIVO] Lazio vs. Inter: ¿a qué hora ver el partido por la Serie A de Italia vía ESPN?

MIRA AQUÍ EN VIVO Lazio vs. Inter | Ambos equipos se enfrentarán por la fecha 3 de la Serie A de Italia HOY, viernes 26 de agosto. El duelo iniciará a la 1.45 p. m. (hora peruana y ecuatoriana) y contará con la transmisión de ESPN y Star Plus. Además, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy en la web de La República Deportes.

Lazio vs. Inter: pronóstico

Inter quiere sumar su tercera victoria consecutiva y estar en lo más alto de la tabla de la Serie A; sin embargo, Lazio se mantiene invicto (1 victoria y 1 empate) y quiere hacer respetar la casa. Ambos equipos se han enfrentado en 174 oportunidades, y los de Milán llevan ventaja con 71 victorias frente a 43 para los de Roma. En el último encuentro, los dirigidos por Simone Inzaghi ganaron 2-1.

Lazio vs. Inter: ficha del partido

Partido Lazio vs. Inter ¿Cuándo juegan? Viernes 26 de agosto ¿A qué hora? 1.45 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Estadio Olímpico de Roma ¿En qué canal? ESPN y Star Plus

Lazio vs. Inter: historial

Lazio vs. Inter: posibles alineaciones

Lazio: Ivan Provodel; Manuel Lazzarri, Patric, Alessio Romagnoli, Adam Marusic; Matías Vecino, Danilo Cataldi, Sergej Milinkovic-Savic; Pedro, Ciro Immobile y Mattia Zaccagni.

Inter: Samir Handanovic; Milan Skriniar, Stefan De Vrij, Alessandro Bastoni; Denzel Dumfries, Nicolò Barella, Marcelo Brozovic, Hakan Calhanoglu, Federico Dimarco; Lautaro Martinez y Romelu Lukaku.

¿A qué hora juegan Lazio vs. Inter EN VIVO?

La transmisión del encuentro entre Lazio vs. Inter EN VIVO empezará a partir de la 1.45 p. m. (hora peruana). A continuación, los horarios de acuerdo a tu ubicación:

Perú: 1.45 p. m.

Colombia: 1.45 p. m.

Ecuador: 1.45 p. m.

México: 1.45 p. m.

Bolivia: 2.45 p. m.

Venezuela: 2.45 p. m.

Argentina: 3.45 p. m.

Chile: 2.45 p. m.

Uruguay: 3.45 p. m.

Paraguay: 2.45 p. m.

Brasil: 3.45 p. m.

¿En qué canal ver Lazio vs. Inter EN VIVO?

Si no quieres perderte el partido Lazio vs. Inter por la Serie A, debes sintonizar la señal de ESPN, encargada de transmitir el partido a toda Sudamérica, y Star Plus.

¿Dónde seguir ONLINE el partido de Lazio vs. Inter?

Si quieres seguir en internet el Lazio vs. Inter, podrás hacerlo a través del servicio streaming de Star Plus. De no contar con esta opción, La República Deportes realizará una transmisión del minuto a minuto con todas las incidencias del partido y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el encuentro.