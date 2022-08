Santiago Ormeño y su dura confesión tras su gol: “Sé que hay aficionados que no me quieren”

Como un héroe. Santiago Ormeño ingresó en el segundo tiempo del partido entre Chivas de Guadalajara ante Monterrey y le dio la victoria a su club. De esta forma, el atacante peruano-mexicano convirtió su primer tanto con la casaquilla del Rebaño Sagrado desde su llegada.

Luego del encuentro, el artillero declaró para el área de prensa de su escuadra y se mostró muy feliz por su tanto. “Estoy muy contento, ya me hacía falta este gol, porque, quieras o no, la presión es fuerte”, indicó.

“La presión es algo con lo que tenemos que lidiar al ser futbolistas profesionales Estoy agradecido con Dios, con la vida y con mi familia, espero que este gol sea el primero de muchos en este club”, agregó.

Además, ‘Santi’ señaló que sabe que hay algunos hinchas que no confían en él, pero que con goles se ganará su cariño. “Sé que hay muchos aficionados que no me quieren mucho, pero estoy seguro de que con goles lo harán. El que viene de menos a más siempre será más peligroso que el que arranca fuerte”, sentenció.

¿Hasta cuándo tiene contrato Santiago Ormeño con Chivas?

Santiago Ormeño llegó a Chivas de Guadalajara a mediados del 2022. El atacante nacional firmó contrato con el Rebaño Sagrado hasta el 31 de junio del 2023, según la información publicada por el portal especializado Transfermarkt.

El artillero vistió las camisetas de León, Puebla y Real Garcilaso. Actualmente, su pase está cotizado en 2 millones de euros.