[EN VIVO] Partidos de hoy, martes 23 de agosto de 2022: canales de TV y horarios

Sigue todos los partidos de hoy, martes 23 de agosto de 2022, del fútbol de Sudamérica (Liga 1) y Europa (UEFA Champions League, Premier League, Bundesliga, Ligue 1 y LaLiga) por las señales de canales, como ESPN y DirecTV Sports, o desde servicios de streaming (Star Plus, DirecTV GO) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.

El duelo más importante de la jornada será el que disputarán Benfica vs. Dinamo Kiev por los Play-Off de la UEFA Champions League 2022-2023. La escuadra portuguesa sacó ventaja en el encuentro de ida al imponerse por 2-0.

Otro cotejo atractivo es el que protagonizarán América vs. Querétaro, en la que el mediocampista peruano Pedro Aquino podría ser uno de los que arranque en este encuentro. ‘Las Águilas’ vienen de golear al Cruz Azul por un histórico 7-0.

UEFA Champions League

Benfica vs. Dinamo Kiev

2.00 p. m. (hora peruana)

ESPN 2 y STAR Plus

Liga MX

Guadalajara vs. Monterrey

7.00 p. m. (hora peruana)

Afizzionados

América vs. Querétaro

9.05 p. m. (hora peruana)

Fox Sports y TUDN USA

Liga Profesional de Argentina