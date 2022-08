‘Paco’ Bazán señala que la selección peruana “armó una peña” antes del partido contra Australia

Ya pasaron algunos meses del encuentro entre la selección peruana y Australia por el repechaje rumbo al Mundial Qatar 2022, en el que la Bicolor perdió por penales. Sin embargo, esta derrota sigue dando de qué hablar entre los hinchas y la prensa nacional.

Durante una entrevista para el diario Trome, el comentarista deportivo ‘Paco’ Bazán reveló que una persona que estuvo en el hotel de concentración de la Blanquirroja le contó que el ambiente que se vivió no fue el adecuado.

“Una persona que estuvo allí me dijo: ‘La noche antes del partido con Australia, en el lobby del hotel se armó una peña’”, indicó.

Además, responsabilizó a Ricardo Gareca por dejar que una gran cantidad de personas viajen en el avión de Perú hacia a la ciudad de Doha.

“Es el gran responsable de lo que pasó en Doha. Tuvo la culpa de los que fueron en ese avión. ¿Qué hacía un cevichero en la delegación, el barbero de Trauco o el amigo de Cueva? Todo eso es responsabilidad del técnico” , manifestó.

‘Paco’ Bazán revela que un futbolista lo amenazó

Por otro lado, ‘Paco’ Bazán señaló que un futbolista de la selección peruana lo llamó por teléfono para amenazarlo por sus comentarios.