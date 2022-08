¡Por encima de Crespo y Beccacece! Hinchas argentinos piden a Gareca como DT de Estudiantes La Plata

Ricardo Gareca, exentrenador de la selección peruana, se encuentra sin equipo luego de caer ante Australia por el repechaje rumbo a Qatar 2022. Sin embargo, esto no significa que nadie piense en contar con sus servicios. Hace meses se supo que la selección de Egipto lo tuvo entre sus planes y en las últimas semanas se voceó que podría llegar a Boca Juniors —junto a Advíncula y Zambrano—.

A estos clubes se les suma Estudiantes de La Plata, pero no por un interés en concreto, sino por los mismos hinchas del Pincharrata que pidieron al ‘Tigre’ ante el rumor de la salida del actual estratega por encima de entrenadores como Sebastián Beccacece, Hernán Crespo, Martín Palermo y Mauricio Pellegrino, tal y como informó Mica Garcea, periodista de ESPN.

Posibles reemplazantes ante una salida de Zielinski. Foto: Twitter

Respuesta de los aficionados de Estudiantes

En el mismo post se puede leer un concreto comentario: “Gareca”, mientras que otros tuits ponen: “El sueño de esta dirigencia siempre fue Beccacece. Gran entrenador eh, pero no me cierra en Estudiantes. Mi sueño es Gareca aunque es casi imposible”, “Gareca y Beccacece me sirven como DT, pero son medio imposible” o “Gareca a Estudiantes, por favor”.

Próximo partido de Estudiantes

El cuadro pincharrata se medirá ante Unión de Santa Fe el próximo 22 de agosto en el estadio Jorge Luis Hirschi por la Liga Profesional Argentina.

¿Cómo anda Estudiantes de La Plata en la liga argentina?