¿Le pidió disculpas Benedetto al ‘Káiser’ tras la pelea? Zambrano reveló lo que le dijo

El empate 0-0 entre Boca Juniors y Racing Club del último fin de semana dejó varios puntos por analizar, aunque lo que más destacado de aquel encuentro no se vio en el campo de juego. Antes del inicio del segundo tiempo, Carlos Zambrano salió con un moretón en la cara. Esta situación sorprendió a los comentaristas y a los hinchas, ya que había terminado la primera parte con normalidad.

Durante el partido, los periodistas de ESPN dieron a conocer de una pelea entre Dario Benedetto y Zambrano en el vestuario. Un episodio insólito que terminó con ambos deportistas suspendidos por dos fechas.

Tras varios días después del hecho, el ‘Káiser’ explicó lo que sucedió exactamente y reveló lo que le dijo Benedetto cuando las cosas se calmaron. “Fue un guantazo, no me lo esperaba… Los compañeros nos agarraron de inmediato. En el camarín, él me pidió disculpas. Yo me contuve”, señaló en entrevista con Trome.

Carlos Zambrano salió al campo de juego con el pómulo hinchado. Foto: captura/ESPN

Asimismo, el exdefensor del Frankfurt se mostró incómodo por la sanción que recibió, ya que él considera que no hizo algo para merecer el castigo. “No estoy de acuerdo, porque me la estoy llevando gratis. No es justo. Yo no hice nada. Me siento incómodo, pero solo queda aceptar”, comentó.

¿Qué dijo Juan Román Riquelme sobre la pelea?

Según dio a conocer TyC Sports, el actual director deportivo de Boca se dirigió, en horas de la madrugada, al hotel donde concentraban los jugadores y bastante enojado enfatizó que “le faltaron el respeto al hincha”. Esto no quedó ahí, pues el ídolo de Boca les resaltó que “esto no es boxeo”, refiriéndose al deporte. Posteriormente, concluyó: “Los domingos tienen que tener hermandad”.